تخلف دولت در عدم معرفی وزیر علوم/ وزیر سریع تر به مجلس معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در تذکری گفت: دقیقاً ۴۵ روز است که به دنبال بیان این تذکر هستم، آئین‌نامه مجلس نقض شده است، هیأت رئیسه مجلس ماده ۱۸ آئین‌نامه داخلی را نقض کرده و باید کفاره عدم پایبندی و نقض سوگندنامه خود را بپردازد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف بود هیأت وزیران را به صورت یکجا به مجلس معرفی کند، اما وزیر علوم به مجلس معرفی نشد.

وی اظهار داشت: آقای لاریجانی در پاسخ به تذکرات نمایندگان به این موضوع، به ماده‌ای از آئین‌نامه استناد کردند که تأکید دارد اگر وزرا به هر دلیلی معرفی نشدند، رئیس‌جمهور مکلف است ظرف سه ماه فرد یا افراد دیگری را معرفی کند؛ این در حالی است که طبق این ماده، یک وزیر معرفی شده و به هر دلیل، وزارتخانه وزیر ندارد.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: وقتی گزینه پیشنهادی وزارت علوم انصراف داد، دولت مشکل پیدا کرد و نتوانست وزیر علوم را به موقع معرفی کند.

وی تأکید کرد: طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است ظرف دو هفته وزیر علوم را معرفی کند؛ فرصت قانونی دو هفته‌ای رئیس‌جمهور به تعطیلات مجلس برخورد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت فرصت سه ماهه برای معرفی وزیر علوم ندارد، زیرا در ابتدای دولت، رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف دو هفته بعد از تحلیف، وزرا را به مجلس معرفی کند؛ در این موضوع تخلف صورت گرفته و رئیس‌جمهور باید سریع‌تر وزیر علوم را معرفی کند.