پیش فروش هایما S5 از ساعت ١١ امروز

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زاهدی فر در مراسم رونمایی از خودروی هایما اس٥ گفت: تولیدات ایران خودروی خراسان بر پژو ٤٠٥ و اس یو وی ها متمرکز شده است که بر این اساس، تلاش داریم به صورت ظرفیت کامل کار کرده و اکنون پژو ٤٠٥ روزانه در ٦٠٠ دستگاه تولید می شود و قرار است هر سال یک محصول جدید اس یو وی را به سبد تولید اضافه کنیم.

وی افزود: در سال ٩٤ موفق شدیم هایما S7 را تولید کردیم و امسال هایما اس ٥ را معرفی خواهیم کردیم این در حالی است هایما در چین تحت لیسانس مزدا تولید می شده و بعد از آن هم، از سوی شرکت FAW خریداری شده است.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود: قطعه سازی خراسان ٢٥ درصد در تامین صنایع داخلی کشور سهم دارد بنابراین تولید خودروهایی که از قطعات تولیدی استان استفاده می کنند منجر به اشتغالزایی و افزایس رونق صنعت قطعه سازی شده است.

وی تصریح کرد: قرار بود هایما اس ٥ سال آینده نعرفی شود ولی به دلیل تنوع محصول در رنج قیمتی هایما امیال تولید و عرضه خواهیم کرد.



گفتنی است هایما S5 بعنوان محصول جدید ایران خودرو با حجم موتور ١٤٩٧ سی سی و سیستم سوخت یورو ٥ قرار است با پیش پرداخت ٣٧ میلیون تومانی و سود انصراف ١٤ درصدی دی، بهمن و اسفند امسال به بازار عرضه می گردد.

همچنین رسولیان، معاون استانداری خراسان رضوی گفت: صنعت خودرو در سالهای اخیر علیرغم تحریم پیشرفت خوبی داشته است و در این میان استان خراسان ظرفیت خربی برای تولید در این عرصه دارد همچنین در حوزه قطعه سازی نیز بیش از ٣٥٠ قطعه ساز دارد و تلاش می شود تا با سرمایه گذاری، تکنونلوژی های جدید وارد صنعت شود.

وی افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی است که افزایش تولید و اشتغال نیز در دست انجام است که در این میان یکی از بخش های مهم صنعت خودروسازی است.

به گفته رسولی، سال گذشته دویست میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی اختصاص یافت و قرار است ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر هم تخصیص یابد.