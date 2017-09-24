اشتباه مجلس در احتساب آراء/طرح رد شده، مصوب تلقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر موافقان و مخالفان، با ۱۲۰ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن رأی نیاورد؛ اما دقایقی پیش علی مطهری نایب رئیس مجلس که اداره بخش پایانی جلسه علنی را بر عهده دارد، اعلام کرد که در احتساب آراء اشتباه صورت گرفته و این طرح تصویب شده تلقی می‌شود.

مطهری گفت: چون هنگامی که برای این طرح رأی‌گیری صورت گرفت، آقای لاریجانی از صحن خارج شده ولی خروج وی ثبت نشده بود، عدد حاضرین ۲۴۰ نفر اعلام شد در حالی که ۲۳۹ نفر حاضر بوده‌اند؛ بنابراین با توجه به ۱۲۰ رأی موافق برای این طرح، طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد مصوب تلقی می‌شود و جزئیات آن هم پس از رفع برخی اشکالات مورد نظر نمایندگان بررسی خواهد شد.

بر اساس ماده واحده این طرح «از ابتدای سال ۱۳۹۶ مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد که با اخذ مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و از مزایای این قانون برخوردار می‌شوند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز در بودجه سنواتی با دریافت میانگین ۱۵ بیست و هفتم حق بیمه شده مذکور، با تشخیص سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مزایای مربوط را به آنان ارائه کنند».

همچنین بر اساس تبصره ۱ این طرح، «مابقی حق‌بیمه بیمه ‌شده ۱۲ بیست و هفتم است، از محل اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون و درآمد حاصل از افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد حق مشاوره و ثبت‌نام کارآموزان در دوره‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای، تأمین و توسط این سازمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود».

همچنین طبق تبصره ۲ «در صورت پرداخت سه درصد سهم بیمه بیکاری توسط مدیران آموزشگاه‌ها، آنان از مزایای قانون بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.»

به این ترتیب، کلیات این طرح به تصویب رسیده و جزئیات آن در جلسات آینده مجلس بررسی خواهد شد.