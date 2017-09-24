آموزش مشاغل تولیدی به کودکان رامتوقف کنید/دوره هوش مصنوعی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «جک ما» مالک فروشگاه اینترنتی علی بابا در مورد آمادگی مردم برای یک اختلال بزرگ در بازار کار به دلیل روی کار آمدن هوش مصنوعی و تغییر جهان هشدار داد.

وی در مجمع تجارت جهانی بلومبرگ در نیویورک آمریکا گفت: در ۲۰۰ سال گذشته، بخش های تولید مولد اشتغال زایی بودند؛ اما امروز به خاطر فناوری هوش مصنوعی، روبات ها دیگر واحدهای تولید مولد اشتغال زایی نیستند و در عوض بنگاهای اقتصادی کوچک از اینترنت برای توسعه بازار خود استفاده می کنند که این رویه منجر به رشد اقتصادی در قرن حاضر می شود.

«جک ما» تصریح کرد، وقتی در مورد تولید صحبت می کنیم دیگر بحث ساخت چین، ساخت آمریکا در میان نیست؛ بلکه تولید به سمت «مِد این اینترنت» می رود.

وی خاطر نشان کرد، جوانان امروز به اندازه کافی آماده با رویارویی واقعیت های دنیای کار فردا را ندارند و نگرانی های تجار در مورد نگرش فعلی به آموزش افزایش پیدا کرده است.

مالک علی بابا گفت: روشی را که برای تعلیم دادن در پیش گرفته ایم، فرزندان ما را در ۳۰ سال آینده بیکار خواهد کرد و زمانیکه آموزش در قالب محاسبه قرار می گیرد، دستگاه ها همیشه این کار را بهتر انجام خواهند داد.

«جک ما» در ادامه گفت: باید به گونه ای به فرزندانمان آموزش دهیم که بسیا، بسیار نوآور و خلاق باشند و از این طریق می توانیم برای فرزندانمان شغل ایجاد کنیم.

«جک ما» معتقد است که فناوری های جدید در آن واحد می توانند مشاغل زیادی را نابود کنند؛ ضمن اینکه شغل های زیادی را هم می توانند ایجاد کنند. اما سوال اساسی این است که آیا ما برای این مشاغل جدید آماده و واجد الشرایط هستیم.

بر همین اساس پیش از این برخی ها گفته اند که برتری هوش مصنوعی به مثابه جنگ جهانی سوم است. همچنین «ولایمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفته بود که آینده ازان هوش مصنوعی است و هر کسی که بتواند به آن احاطه پیدا کند، می تواند در جهان حکمفرمانی داشته باشد.