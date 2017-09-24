به گزارش خبرنگار مهر ، روز ۱۷ خردادماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ وقوع سرقت منزل در خیابان دولت به کلانتری ۱۲۴ قلهک اعلام شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی در تحقیقات پلیسی به کارآگاهان گفت: هنگامی که به اتفاق خانواده ام از مسافرت برگشتیم متوجه شدم قفل در منزلم تخریب شده و سارقان اموالی به ارزش درحدود ۶۰۰ میلیون تومان شامل چندین قاب ساعت طلای مردانه و زنانه، مقادیر قابل توجهی طلا و جواهر، بیش از ۱۵ هزار دلار و ۲۰ میلیون وجه نقد را سرقت کردند.

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده سرقت منزل در خیابان دولت، شکایت‌های مشابه دیگری با موضوع سرقت منزل به شیوه توپی زنی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد.

یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:ساعت ۸ شب پنج شنبه ۴ تیرماه منزل را ترک و ساعت یک بامداد به خانه مراجعه کردم؛ هنگامیکه وارد پارکینگ شدم متوجه نبود خودروام شدم؛ هراسان به آپارتمانم که در طبقه چهارم بود رفته و مشاهده کردم که توپی درب تخریب شده است؛ زمانی که وارد خانه شدم مشاهده کردم که گاوصندوق داخل خانه به همراه محتویات آن که شامل طلا و جواهر، سکه دلار و ارز و چند قاب ساعت مچی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان سرقت شده است.

مالباخته‌ای دیگر نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در همان ابتدای ورود به منزل از بهم ریختگی خانه متوجه سرقت شدم؛ درها تماما شکسته بود. با بررسی بیشتر متوجه شدم اموال داخل خانه شامل طلاجات و جواهرات، ساعت‌های مچی طلا،۱۰۰ عدد سکه طلا،۵۰ هزار دلار و حدود ۳۰ میلیون وجه نقد، ۵ کیلو طلا، اوراق دیگر به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان سرقت شده است.

مالباخته‌ای دیگر نیز در شکایتش به کارآگاهان گفت: در تاریخ ۱۳ دی ماه چهار روز به مسافرت رفتم؛ وقتی به خانه مراجعه کردم متوجه تخریب توپی درب ورودی واحد منزل شدم در همان وارسی ابتدائی مشاهده کردم درب گاوصندوق تخریب شده و محتویات آن شامل چندین سرویس برلیان، یک قطعه انگشتر الماس، چندین قاب طلا، چندین گردنبند یاقوت، تعدادی خودنویس نفیس و ... مجموعا به ارزش یک و نیم میلیارد تومان سرقت شده که پرونده اولیه در کلانتری ۱۲۳ نیاوران تنظیم شد.

با توجه به سرقت‌های متعدد مشابه منزل در نواحی شمالی تهران که در تمامی آن‌ها سارقان به شیوه تخریب درب ورودی آپارتمان‌ها سرقت‌های خود را انجام داده بودند، تیمی از کارآگاهان پایگاه سوم آگاهی به صورت وی‍ژه تحقیقات خود را آغاز کردند.

در بررسی تصاویر بدست آمده از صحنه‌های مختلف سرقت، یکی از سارقان حرفه‌ای و سابقه دار متواری منزل به نام محسن که با تأمین قرار قانونی از زندان مرخصی گرفته و پس از آن از مخفیگاهش در تهران متواری شده بود، شناسایی و تحقیقات برای دستگیری وی آغاز شد.

با انجام اقدامات پلیسی و بررسی سوابق محسن، کارآگاهان در چندین تحقیقات نامحسوس موفق به شناسایی مخفیگاه محسن اینبار در غرب تهران شده و در ساعت ۳ بامداد ۱۷ مردادماه ماه وی را در خانه لوکس و اعیانی در حوالی بلوار فردوس دستگیر و در بازرسی از خانه استیجاری وی تعداد زیادی کیف زنانه، انواع ادکلن‌های مارک و گرانقیمت، ابزار و ادوات مخصوص سرقت از منزل و ... کشف و توقیف شد.

محسن پس از دستگیری و انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی، در همان تحقیقات اولیه به ده‌ها فقره سرقت منزل در مناطق شمال تهران به ویژه نیاوران، پاسداران، شهرک قدس (شهرک غرب) به روش توپی زنی و تخریب درب ورودی معترف و به کارآگاهان گفت: در مناطق پاسداران، قلهک، خیابان‌های دیباجی و دولت به اتفاق برادرم به نام "علی " سرقت‌ها را انجام داده ایم.

به دنبال اعترافات متهم، کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه "علی" در محله فلاح تهران، در اقدامی ضربتی وی را دستگیر و یک دستگاه خودروی مزدا ۳ که در زمان سرقت‌ها از آن استفاده شده بود، توقیف کنند.

برابر اعترافات صریح این دو برادر، محسن پس از آزادی از زندان با تشکیل یک باند حرفه‌ای و به اتفاق تعداد دیگری از سارقین حرفه‌ای بنام های"سامان"، "وحید" اقدام به سرقت منزل در مناطق وسیعی از شمال پایتخت کرده اند.

با انجام تحقیقات پلیسی و استخراج تصاویر متهمان از سیستم جامع پلیس آگاهی، دو تن از همدستان متهمان به نام‌های "وحید. ب" و "سامان. ب"شناسایی، در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که این دو متهم به تازگی در پرونده‌ای دیگر دستگیر و حال حاضر در زندان به سر می‌برند که ضمن انجام هماهنگی با مقام قضایی، متهمان به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در تحقیقات پلیسی به سرقت‌های جدید با مشارکت محسن و علی معترف شدند که تنها در یک فقره از سرقت‌ها، در محله دروس تهران اموالی به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد تومان سرقت کرده بودند.

در بررسی محل‌های سرقت و با بررسی اعترافات سارقان مشخص شد نامبردگان ابتدا با استفاده از یکدستگاه موتورسیکلت اقدام به پرسه زنی و گشت زنی در کوچه‌ها و محله‌های خلوت مناطق شمالی تهران کرده پس از شناسایی خانه‌های خالی از سکنه، در قالب گروه‌های چهار نفره و با خودروهای لوکس و مدل بالا نظیر سانتافه، مزدا ۳ و زانتیا به محل سرقت مراجعه با اطمینان از خالی بودن محل سرقت ضمن تخریب قفل درب‌های ورودی منازل، در مرحله اول اقدام به تخربب گاوصندوق‌های داخل منازل کرده و اموال با ارزش نظیر طلاجات، جواهرات، سکه، اسکناس و دلار و ارز را سرقت و از صحنه متواری می‌شدند.

سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به توقیف چندین میلیارد تومانی اموال و وجوه نقد از متهمان، به خبرنگار مهر گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی موفق به شناسایی تعدادی از خریداران اموال مسروقه و کشف مقادیر متنابهی از اموال مسروقه از آن‌ها شدند که با شناسایی قسمتی از اموال مسروقه از سوی مالباختگان، برابر هماهنگی‌های لازم قضایی اموال شناسایی شده به صاحبان آن‌ها تحویل و وجوه نقد بدست آمده از متهمان برابر دستور قضایی توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با توجه به سوابق متهمین در ارتکاب جرایم مختلف و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی این گروه از سارقان حرفه‌ای و سابقه دار، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی بازپرس پرونده صادر شده است؛ لذا از شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند درخواست می‌شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشهر-میدان نیلوفر مراجعه کنند.