آمریکا به دنبال دفن پروژه خط لوله گاز روسیه-اروپا است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «دیمتری مدودف» نخست وزیر روسیه گفت: آمریکا قصد دارد تا فرآیند احداث توسعه خط لوله گاز «استریم نورد» از روسیه را به آلمان متوقف کند و خودش را بعنوان تامین کننده اصلی گاز اروپا جای دهد.

وی تصریح کرد، واقع گرایانه ترین موضع، موضع ایالات متحده آمریکا است که می خواهد این پروژه را به هر نحوی از قبیل اعمال تصمیم های قانونی، ابزارهای مختلف، وضع تحریم، دفن کند و این حرکات از سوی آمریکایی ها تاثیر ابهام برانگیزی بر روی اتحادیه اروپا در راستای اجرای پروژه «استریم نورد» می گذارد.

«مدودف» گفت: آمریکایی ها منافع خود را در تزریق گاز به اروپا و منزوی کردن روسیه دنبال می کنند.

نخست وزیر روسیه خاطر نشان کرد، فنلاند موضع بسیار سازنده ای را در مورد پروژه «نورد استریم ۲ » دارد و این پروژه ظرفیت انتقال گاز به اروپا را ۲ برابر خواهد کرد؛ این در حالی است که ظرفیت فعلی آن ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز رسانی در سال است؛ اما در حال حاضر با موضع سفت و سخت کشورهای بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) و لهستان مواجه شده است.

در ماه گذشته میلادی آمریکا تحریم های جدیدی را در بخش انرژی و بانکداری روسیه وضع کرد. همچنین گفته می شود که آمریکا قصد دارد تا سهم بازار گاز ال ان جی خود در اروپا را افزایش دهد.

در یکسال اخیر آمریکا صادرات گاز ال ان جی خود را به اروپا افزایش داده است و در حال حاضر ۶ درصد از سهم تامین گاز اروپا را به خود اختصاص داده؛ ضمن اینکه روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۴ درصد از گاز اروپا را تامین کرده است.