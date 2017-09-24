تمدید مهلت شرکت در جشن نوشتار سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نعیمی دبیر جشن نوشتار سینمای ایران اعلام کرد: با توجه به تقاضای گسترده اعضای انجمن منتقدان برای حضور در این رویداد تصمیم گرفته شد که به مدت یک ماه دیگر پذیرای آثار ارسالی باشیم، بنابراین دوستانی که مایل به حضور در این رقابت هستند تنها تا ٣٠ مهر ماه فرصت دارند آثارشان که در بازه زمانی اول آبان سال ١٣٩٢ تا ٣١ شهریور سال ٩٥ در نشریات یا سایت ها منتشر شده به صورت نسخه پی دی اف، لینک اثر یا تصویر آن روی سی دی یا دی وی دی، به دبیرخانه جشن (دفتر انجمن) واقع در ساختمان شماره یک خانه سینما (خیابان بهار) تحویل دهند.

این جشن در ٦ رشته بخش اصلی بهترین نقد سینمایی، بهترین گفتگوی سینمایی، بهترین گزارش سینمایی، بهترین سرمقاله و یادداشت سینمایی، بهترین ترجمه سینمایی، بهترین مقاله تحلیلی سینمایی و ٣ رشته بخش جنبی، بهترین نقد، گزارش، یادداشت و گفتگو در حوزه تلویزیون، بهترین مجلات، سایت ها و بخش های سینمایی خبرگزاری ها، روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی و بخش عکس، کاریکاتور و طنز برگزار خواهد شد و هر شرکت کننده می تواند حداکثر در دو رشته شرکت و در هر رشته سه اثر ارسال کند.

نعیمی درباره زمان برگزاری این جشن گفت: نتایج پنجمین جشن نوشتار سینمای ایران اوایل آذر ماه طی مراسمی اعلام و جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.