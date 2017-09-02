  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

اصغر نعیمی دبیر جشنواره نوشتار سینمای ایران شد

اصغر نعیمی دبیر جشنواره نوشتار سینمای ایران شد

اصغر نعیمی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره نوشتار سینمای ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره نوشتار سینمای ایران با دبیری اصغر نعیمی روزنامه نگار، نویسنده، منتقد و کارگردان سینمای ایران برگزار می شود.

این جشنواره که به جشن خبرنگاران و روزنامه نگاران سینمایی نیز معروف است با هدف تجلیل از گزارشگران، خبرنگاران، مترجمان، نویسندگان و منتقدان برتر سینمایی و شناخت استعدادهای نو و ارج نهادن به نقد و نوشتار علمی، منصف و شریف در بخش های ترجمه، مقاله، گزارش، مصاحبه، نقد و یادداشت سینمایی و تلویزیونی برگزار می شود.

اصغر نعیمی، روزنامه نگار، نویسنده، منتقد سینما و کارگردان از سال ۱۳۶۹ فعالیت پیوسته خود را با مطبوعات و رسانه ها آغاز کرد.

وی چندین دوره عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بوده و ساخت چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی از جمله دیر وقت، بی وفا، سایه های موازی، هایلایت و سریال عصر پاییزی نیز در کارنامه فعالیت های سینمایی وی به چشم می خورد.

نعیمی همچنین نویسنده چند فیلمنامه برای سینما و تلویزیون از جمله «زندگی خصوصی» و «مستانه» نیز هست.

کد مطلب 4076298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها