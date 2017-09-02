اصغر نعیمی دبیر جشنواره نوشتار سینمای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره نوشتار سینمای ایران با دبیری اصغر نعیمی روزنامه نگار، نویسنده، منتقد و کارگردان سینمای ایران برگزار می شود.

این جشنواره که به جشن خبرنگاران و روزنامه نگاران سینمایی نیز معروف است با هدف تجلیل از گزارشگران، خبرنگاران، مترجمان، نویسندگان و منتقدان برتر سینمایی و شناخت استعدادهای نو و ارج نهادن به نقد و نوشتار علمی، منصف و شریف در بخش های ترجمه، مقاله، گزارش، مصاحبه، نقد و یادداشت سینمایی و تلویزیونی برگزار می شود.

اصغر نعیمی، روزنامه نگار، نویسنده، منتقد سینما و کارگردان از سال ۱۳۶۹ فعالیت پیوسته خود را با مطبوعات و رسانه ها آغاز کرد.

وی چندین دوره عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بوده و ساخت چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی از جمله دیر وقت، بی وفا، سایه های موازی، هایلایت و سریال عصر پاییزی نیز در کارنامه فعالیت های سینمایی وی به چشم می خورد.

نعیمی همچنین نویسنده چند فیلمنامه برای سینما و تلویزیون از جمله «زندگی خصوصی» و «مستانه» نیز هست.