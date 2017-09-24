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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

حسین نقاشی مدیر روابط عمومی شورای شهر تهران شد

حسین نقاشی مدیر روابط عمومی شورای شهر تهران شد

مراسم تکریم ومعارفه مدیر روابط عمومی شورای شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست خبری سوم علی اعطا سخنگوی شورای شهر مراسم تودیع و معارفه مدیران روابط عمومی پیشین و جدید شورا برگزار شد.

بر این اساس رضوی مدیر روابط عمومی قبلی تودیع و حسین نقاشی به عنوان مدیر روابط عمومی جدید شورای شهر معارفه شد.

در این نشست حسین نقاشی مدیر جدید روابط عمومی شورای شهر تهران گفت : شفافیت یکی از شعارهای اصلی لیست امید بوده و روابط عمومی نقش زیادی در تحقق این هدف دارد و قطعا اطلاع رسانی شورا پیشانی حرکت به سمت شفافیت خواهد بود.

به گفته وی  همانطور که برای وکیل در دادگاه و پزشک در اتاق عمل فرقی ندارد که عضو کدام حزب است، من نیز کار خود را در فضای حرفه‌ای رسانه‌ای ادامه می دهم.

کد مطلب 4096597
نورا حسینی

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