حسین نقاشی مدیر روابط عمومی شورای شهر تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست خبری سوم علی اعطا سخنگوی شورای شهر مراسم تودیع و معارفه مدیران روابط عمومی پیشین و جدید شورا برگزار شد.

بر این اساس رضوی مدیر روابط عمومی قبلی تودیع و حسین نقاشی به عنوان مدیر روابط عمومی جدید شورای شهر معارفه شد.

در این نشست حسین نقاشی مدیر جدید روابط عمومی شورای شهر تهران گفت : شفافیت یکی از شعارهای اصلی لیست امید بوده و روابط عمومی نقش زیادی در تحقق این هدف دارد و قطعا اطلاع رسانی شورا پیشانی حرکت به سمت شفافیت خواهد بود.

به گفته وی همانطور که برای وکیل در دادگاه و پزشک در اتاق عمل فرقی ندارد که عضو کدام حزب است، من نیز کار خود را در فضای حرفه‌ای رسانه‌ای ادامه می دهم.