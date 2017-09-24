تجربیات جنگ را برای بی اثر کردن تحریم ها به کار بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع جایگاه خاطرات دفاع مقدس در چشم انداز فرهنگی و اجتماعی با حضور سید محمد میرکاظمی مدیر تألیف و نشر سابق بنیاد شهید و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

میرکاظمی در این برنامه، درباره ماهیت اهمیت خاطره نگاری دفاع مقدس گفت: جنگ واقعیتی است که انسان آن را پدید می آورد، در واقع روزی ایجاد و زمانی پایان می یابد. بنابراین آنچه می ماند دارای معناست و چیزی است که از جنگ استنباط می شود.

وی افزود: این معنای ماندگار آنچنان اهمیت می یابد که می توان گفت جنگ همان روایت ها و خاطراتی است که در ذهن ها باقی می ماند یا رسوب می کند. ما دائما در حال دور شدن از رویداد دفاع مقدس هستیم و اگر روایت ها و خاطراتمان نزدیک به زمان جنگ باشد دچار فراموشی، تحریف و دستکاری نمی شود و مخاطب درک بهتری از وقایع خواهد داشت.

عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب با بیان اینکه فاصله گرفتن از جنگ ، آسیب ها را افزایش می دهد ، خاطر نشان کرد : نتیجه این آسیب ها از بین رفتن به عمد یا تدریجی خاطرات یا تغییرات هویتی و ماهیتی آنها با انگیزه های خودنمایی خواهد بود. همیشه دور شدن از واقعه جنگ آسیب زا نیست.بسیاری از خاطرات در طول زمان تکامل می یابد و درک و فهم مضامین دفاع مقدس در فاصله دور تر نمایان تر و واضح تر می شود.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه خاطرات جنگ به مثابه روح جنگ است، گفت: زمانی که ما خاطره داریم دفاع مقدس با همه زیبایی هایش زنده است بی آنکه نازیبایی هایش باقی مانده باشد. شرایط خوبی برای خاطره نوشتن داریم و دیر نشده است و اکنون زمان مناسبی برای بازنگری به رویداد دفاع مقدس و خاطرات موجود در آن است.

میر کاظمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سابقه تحریم در کشور ما به زمان جنگ باز می گردد و اگر به خاطرات مهندسان نفت و مدیران کشور مراجعه کنیم می توانیم نحوه مدیریت در زمان تحریم و در آتش متجاوزان را بیاموزیم و از آن تجربیات برای شکستن و بی اثر کردن تحریم های امروز استفاده کرد.