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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

میرکاظمی مطرح کرد؛

تجربیات جنگ را برای بی اثر کردن تحریم ها به کار بگیریم

تجربیات جنگ را برای بی اثر کردن تحریم ها به کار بگیریم

عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران گفت: با مراجعه به خاطرات مهندسان نفت و مدیران در دوران دفاع مقدس که در شرایط تحریم و جنگ بودند، نحوه مدیریت اقتصادی در تحریم را بیاموزیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع جایگاه خاطرات دفاع مقدس در چشم انداز فرهنگی و اجتماعی با حضور سید محمد میرکاظمی مدیر تألیف و نشر سابق بنیاد شهید و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

میرکاظمی در این برنامه، درباره ماهیت اهمیت خاطره نگاری دفاع مقدس گفت: جنگ واقعیتی است که انسان آن را پدید می آورد، در واقع روزی ایجاد و زمانی پایان می یابد. بنابراین آنچه می ماند دارای معناست و چیزی است که از جنگ استنباط می شود.

وی افزود: این معنای ماندگار آنچنان اهمیت می یابد که می توان گفت جنگ همان روایت ها و خاطراتی است که در ذهن ها باقی می ماند یا رسوب می کند. ما دائما در حال دور شدن از رویداد دفاع مقدس هستیم و اگر روایت ها و خاطراتمان نزدیک به زمان جنگ باشد دچار فراموشی، تحریف و دستکاری نمی شود و مخاطب درک بهتری از وقایع خواهد داشت.

عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب با بیان اینکه فاصله گرفتن از جنگ ، آسیب ها را افزایش می دهد ، خاطر نشان کرد : نتیجه این آسیب ها از بین رفتن به عمد یا تدریجی خاطرات یا تغییرات هویتی و ماهیتی آنها با انگیزه های خودنمایی خواهد بود. همیشه دور شدن از واقعه جنگ آسیب زا نیست.بسیاری از خاطرات در طول زمان تکامل می یابد و درک و فهم مضامین دفاع مقدس در فاصله دور تر نمایان تر و واضح تر می شود.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه خاطرات جنگ به مثابه روح جنگ است، گفت: زمانی که ما خاطره داریم دفاع مقدس با همه زیبایی هایش زنده است بی آنکه نازیبایی هایش باقی مانده باشد. شرایط خوبی برای خاطره نوشتن داریم و دیر نشده است و اکنون زمان مناسبی برای بازنگری به رویداد دفاع مقدس و خاطرات موجود در آن است.

میر کاظمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سابقه تحریم در کشور ما به زمان جنگ باز می گردد و اگر به خاطرات مهندسان نفت و مدیران کشور مراجعه کنیم می توانیم نحوه مدیریت در زمان تحریم و در آتش متجاوزان را بیاموزیم و از آن تجربیات برای شکستن و بی اثر کردن تحریم های امروز استفاده کرد.

کد مطلب 4096669

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