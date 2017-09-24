اعزام هیأتی از بخش تعاون آفریقای جنوبی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ویلیام مکس فلمن وایتد سفیر آفریقای جنوبی در ایران در دیدار با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به آمادگی این کشور برای تعامل با بخش تعاون ایران گفت: آفریقای جنوبی در زمینه های کشاورزی، تولیدات قطعات خودرو و دریایی از ظرفیت های بسیار مناسبی برخوردار است. در این زمینه با وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمینه محصولات کشاورزی و در بخش عسل نیز با صندوق حمایت از زنبورداران مذاکراتی انجام دادیم.

وی با تاکید بر اینکه رئیس بخش تعاون آفریقای جنوبی تمایل زیادی برای سفر به ایران و مذاکره با فعالان و تعاونگران ایرانی دارد، افزود: امیدواریم در قالب تفاهم نامه کمیسیون مشترک ایران و آفریقا ظرفیت های بخش تعاون دو کشور نیز مد نظر قرار گیرد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با اشاره به سفر به کشورش طی روزهای آینده ادامه داد: قطعا مذاکراتی را با بخش تعاون کشورم انجام خواهم داد تا به زودی زمینه سفر هیئتی از بخش تعاون آفریقای جنوبی به ایران را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با قاطعیت آمادگی بخش تعاون آفریقای جنوبی برای همکاری با اقتصاد ایران را اعلام می کنم، تصریح کرد: نکته قابل اهمیت در ارتباط بخش های تعاون ایران و آفریقای جنوبی این است که ظرفیت های تعامل دو کشور در این بخش باید به صورت شفاف و مشخص شناسایی شود.

ویلیام مکس فلمن وایتد گفت: به عنوان مثال بخش تعاون کشور آفریقای جنوبی در بخش های شیلات، تولید قطعات خودرو و کشاورزی از ظرفیت های بسیاری خوبی برخوردار است به طوری که بخشی از قطعات شرکت های بزرگ خودروسازی جهان از جمله مرسدس بنز در کشور ما تولید می‌شود.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران افزود: باید از هم اکنون مقدمات اجرای توافقات بخش های تعاونی دو کشور فراهم شود تا پس از انعقاد تفاهم نامه اصلی بین دو دولت، وارد فاز اجرایی شود.

در این دیدار همچنین بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با تشریح ظرفیت های بخش تعاون ایران اظهار داشت: فعالیت بخش اقتصاد تعاون ایران قدمت ۱۰۰ ساله دارد و تجربیات بسیار خوبی در این بخش داریم که آماده انتقال این تجربیات به آفریقای جنوبی هستیم.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: کشور ایران در بخش کشاورزی اعم از تولیدات زراعی و دامی ظرفیت های بسیار زیادی دارد که آمادگی داریم در صورت نیاز آفریقا، محصولات کشاورزی و باغی، این کشور را تامین کنیم.

عبداللهی ادامه داد: در عین حال کشور آفریقای جنوبی در بخش ساختمان سازی از تکنولوژی های روز استفاده می کند که کشور ما آماده استفاده از این تجربیات برای ارتقاء سطح ساخت و ساز در کشور هستیم. همچنین در حوزه تولیدات صنعتی نیز این آمادگی وجود دارد که تجربیات خود را در اختیار آفریقای جنوبی قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد از تولیدات بخش شیلات، صید و آبزیان درایران توسط بخش تعاون انجام می‌شود، گفت: همچنین در این زمینه آماده ایم انواع ماهی ها و میگو را برای صادرات به آفریقای جنوبی تامین کنیم. علاوه بر اینکه در بخش صنایع تبدیلی نیز انتظار داریم آفریقای جنوبی در ایران سرمایه گذاری کند چرا که کشورمان در این زمینه با مشکلاتی مواجه است.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ایران از زمینه های جذب سرمایه گذاری بسیاری برخوردار است که این مزیت ها فرصت خوبی برای سرمایه گذاران خارجی از جمله سرمایه گذاران کشور آفریقای جنوبی است، گفت: در حال هماهنگی با وزارت خارجه هستیم تا در سفر رئیس جمهور کشورمان در ماه نوامبر به آفریقای جنوبی در خصوص ظرفیت های همکاری دو طرف در زمینه تعاونی ها نیز بحث و گفتگو شود.

عبداللهی افزود: همینطور آمادگی داریم از مسئولان بخش تعاون آفریقای جنوبی برای حضور در ایران دعوت کنیم تا با ظرفیت های بخش تعاون ایران آشنا شویم. در این زمینه همچنین آمادگی داریم هیئتی را از بخش خصوصی و تعاونی ایران برای آشنایی با ظرفیت های بخش تعاون آفریقای جنوبی به این کشور اعزام کنیم تا زمینه های همکاری به کشور در بخش تعاون مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران با ارائه پیشنهاد تشکیل نمایشگاه معرفی دستاوردهای بخش تعاون در دو کشور گفت: برگزاری این نمایشگاهها در دو کشور می تواند منجر به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های دو کشور در بخش تعاون به سرمایه گذاران و فعالان باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون ایران در حال حاضر با بیش از ۱۲۰ رشته فعالیت اقتصادی در ارتباط است، اظهار داشت: این آمادگی به طور کامل درایران وجوددارد تا با بخش اقتصادی آفریقای جنوبی بویژه بخش تعاون همکاری کنیم که انتظار داریم شما در سفر خود به این کشور مقدمات تعاملات و همکاری های دو کشور را فراهم کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه اتاق تعاون ایران عضو شورای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران است، گفت: بنابراین می توانیم زمینه سرمایه گذاری آفریقای جنوبی در کشور را تسهیل کنیم ضمن اینکه علاوه بر بخش تعاون، این همکاری ها می تواند به سایر بخش های اقتصادی آفریقای جنوبی نیز تعمیم داده شود.

عبداللهی خطاب به سفیر آفریقای جنوبی در کشورمان با بیان اینکه گام نخست می تواند حضور هیئتی از بخش تعاون آفریقای جنوبی به ایران باشد، گفت: در این زمینه ما منتظر نتیجه مذاکرات سفیر آفریقای جنوبی در ایران طی سفر به کشورش هستیم تا مقدمات اجرای همکاری ها فراهم شود.