به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «آنگلا مرکل» صدر اعظم کنونی آلمان رأی خود را به صندوق انداخت.

*مرکل بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی آلمان: انتظار نتیجه بهتری را داشتیم. می خواهیم رای دهندگانی را که به سمت پوپولیستها رفته اند بازگردانیم.

*میزان مشارکت در این انتخابات ۷۵ درصد اعلام شده است.

*گروهی از مردم با تجمع در مقابل شعب اخذ رأی شعارهایی سر دادند.

*حزب سوسیال دموکرات(شولتس): حاضر به ائتلاف دموکرات مسیحی مرکل نیست.

*آخرین نتایج: حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی به رهبری آنگلا مرکل ۳۴ درصد؛ حزب سوسیال دموکرات به رهبری شولتز ۲۰ درصد؛ پوپولیست (راست گرایان افراطی)

۵/ ۱۳ درصد؛ حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) ۱۰ درصد؛ حزب سبزها ۵/ ۹ درصد؛ حزب چپ‌ها ۹ درصد

*ورود قدرتمند لیبرال دموکراتها به مجلس آلمان

*راستگرایان افراطی سومین حزب پارلمان آلمان شدند.

راست گرایان افراطی موفق به راهیابی به پارلمان شدند.

*پیروزی احتمالی حزب مرکل

پیروزی مجدد مرکل علی رغم افت شدید آرا نسبت به دوره های قبل از جمله نتایج انتخابات پارلمانی آلمان است.

دویچه وله در ادامه نتایج اولیه و غیررسمی انتخابات پارلمانی آلمان به شکل زیر اعلام کرده است: دموکرات مسیحی (مرکل) ۳۲.۵ درصد؛ سوسیال دموکرات (شولتز) ۲۰ درصد؛ حزب پوپولیست (راست گرایان افراطی) ۱۳.۵ درصد، حزب چپ ۹ درصد و حزب سبز ۹.۵ درصد.

لذا بر اساس نتایج اولیه، احتمال انتخاب مجدد آنگلا مرکل برای چهارمین بار به عنوان صدر اعظم این کشور به شدت تقویت شده است.

*پیشتازی حزب مرکل

*پایان رأی گیری در انتخابات پارلمانی آلمان

بر این اساس، گزارش ها حاکیست حزب دموکرات مسیحی متعلق به صدر اعظم آلمان در نظرسنجی های بیرون از شعبات اخذ رأی با حدود ۳۶ درصد پیشتاز است.

در ایالت زاکسن آنهالت در شرق آلمان مشارکت در انتخابات نسبت به دوره قبل بیشتر بوده است.

بر این اساس، در ساعت ۱۶ بیش از ۶۲ درصد واجدین شرایط در حوزه‌های رای‌گیری حضور یافته و رای داده‌اند. این میزان در چهار سال پیش در همین ساعت ۵۶ درصد بود.

میزان مشارکت در انتخابات امروز زاکسن آنهالت مشابه انتخابات ۱۹۹۸ است که تاکنون بالاترین نرخ حضور رای‌دهندگان در این ایالت به شمار می‌آید. در سال ۲۰۱۳ در این ایالت تا ساعت ۱۶ کمی بیش از ۴۷ درصد واجدین شرایط رای خود را به صندوق‌ها ریخته بودند.

در حالی که اغلب رهبران احزاب سیاسی عمده آلمان در نخستین ساعات یکشنبه در حوزه‌های رای‌گیری حاضر شده و رأی خود را به صندوق ها ریختند، «آنگلا مرکل» دقایقی پیش در یکی از محله‌های مرکزی برلین رأی داده است.

دویچه وله دقایقی پیش در خبری اعلام کرد که رئیس ستاد انتخابات آلمان گفته است که تا ساعت ۱۴ به وقت محلی این کشور به‌طور متوسط کمی بیش از ۴۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند که تقریبا مشابه میزان مشارکت در همین انتخابات در سال۲۰۱۳ است. در انتخابات سال ۲۰۱۳ نرخ مشارکت حدود ۵/ ۷۱ درصد و در انتخابات ۲۰۰۹ حدود ۸/ ۷۰ بود.

طبق آخرین نظرسنجی‌ها احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال‌مسیحی حدود ۳۷ درصد آرا را به دست می‌آورند. این میزان در سال ۲۰۱۳ بیش از ۴۱ درصد بود.

نظرسنجی‌ها میزان آرای حزب سوسیال دموکرات را حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این میزان از نتایج انتخابات ۲۰۰۹ نیز کمتر است. در انتخابات ۸ سال پیش بدترین نتیجه انتخابات در تاریخ سوسیال‌دموکرات‌های‌ آلمان برای این حزب ثبت شده بود.

به گزارش فاکس نیوز، «یواخیم زاور» همسر مرکل نیز وی را همراهی کرده است.

مرکل که از سال ۲۰۰۵ رهبری آلمان را بر عهده دارد به دنبال احراز ۴مین دوره صدراعظمی خود است.

رسانه های خبری از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در این کشور تا حدود ۲ ساعت دیگر خبر می دهند.

به گزارش دویچه وله، «مارتین شولتس» رقیب مرکل از حزب سوسیال دموکرات صبح امروز در زادگاهش واقع در شهر «ورسلن» (Würselen) در نزدیکی «آخن» در غرب آلمان رأی داده است.

«فرانک‌ والتر اشتاین‌ مایر» رئیس جمهور آلمان نیز صبح در برلین به همراه همسرش در حوزه رأی‌گیری حاضر شده بود.

«جم اوزدمیر» یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان هم صبح زود در برلین رأی داده است.

گفتنی است، بالغ بر ۶۱ میلیون نفر از شهروندان آلمانی حائز شرکت در این انتخابات هستند که حدود ۴۸۰۰ نفر در آن اعلام کاندیداتوری کرده اند.

براساس قوانین موجود در آلمان در انتخابات پارلمانی هر شهروندِ واجد شرایط، دو حق رأی دارد، یک رأی به نامزد مورد تائید خود در منطقه محل سکونت و یک رأی به حزب سراسری طرفدار آن.

شایان ذکر است، از دیگر مواردی که بر اهمیت این انتخابات افزوده، وضعیت آتی مهاجران در این کشور است، زیرا سیاست مهاجرپذیری به یکی از ارکان سیاست انتخاباتی همه احزاب آلمان تبدیل شده است.

گفتنی است، صدراعظم آلمان مستقیم انتخاب نمی‌شود؛ بلکه انتخاب او به میزان آرای حزب برتر به نسبت سایر احزاب شرکت‌کننده در انتخابات پارلمانی این کشور بستگی دارد.