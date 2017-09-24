امر به معروف و نهی از منکر برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی امروز در حضور اعضا ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: باید نسل جوان را به اهمیت این فرضیه مهم الهی یعنی امربه معروف و نهی از منکر آشنا کنیم.

حجت السلام والمسلمین لطفی تصریح کرد: با انجام کارهای فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه که دوای درد تمامی مشکلات اجتماعی است نهادینه کنیم.

وی تصریح کرد: چند اصل مهم و اساسی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد از جمله اینکه کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند باید از رشد و کفایت خاصی برخوردار باشد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر نشانه غیرت دینی و احساس مسئولیت است و گاز و ترمزی است که ماشین جامعه را هدایت می کند.

لطفی بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر از دیرباز مورد توجه ائمه معصومین(ع) بوده است.