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۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۰

گفتگوی تلفنی روحانی با اردوغان و العبادی درباره همه‌پرسی اقلیم

گفتگوی تلفنی روحانی با اردوغان و العبادی درباره همه‌پرسی اقلیم

روسای جمهور ایران و ترکیه یکشنبه شب تلفنی پیرامون همه پرسی اقلیم کردستان عراق گفتگو و رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روسای جمهور ایران و ترکیه یکشنبه شب به صورت تلفنی پیرامون روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه و در راس آنها همه پرسی اقلیم کردستان عراق که قرار است فردا دوشنبه برگزار شود رایزنی کردند.

در همین راستا، منابع ریاست جمهوری ترکیه اعلام کردند که حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی اعلام کردند که همه پرسی اقلیم کردستان در صورت برگزاری موجب هرج و مرج در منطقه خواهد شد.

دو طرف همچنین بر اهمیت وحدت و تمامیت ارضی عراق تاکید کردند. روسای جمهور ایران و ترکیه در خصوص سفر ماه اکتبر اردوغان به تهران نیز گفتگو نمودند.

از سوی دیگر حسن روحانی در تماس تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق بر مخالفت با هرگونه اقدامی که مغایر تمامیت ارضی عراق باشد، تاکید کرد.

در همین حال حیدر العبادی بر تلاش دولت عراق برای تکمیل آزادسازی تمام اراضی عراق از سیطره باندهای تروریستی و اولویت این امر تاکید نمود.

وی همچنین موضع واضح بغداد در خصوص مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان عراق و منع اقدامات یکجانبه و غیرقانونی که وحدت عراق و همزیستی مسالمت آمیز بین مردم دو کشور را تهدید می کند مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 4096955

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