۱۳ پروژه علوم انسانی و هنر به دانشگاه ها ابلاغ شد

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شورای توسعه پژوهش و فناوری وزارت علوم، حدود ۱۳ پروژه در حوزه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، تعریف و به دانشگاه ها ابلاغ شد، این پروژه ها مقدمه ای هستند تا مسائل کلی و مشکلات علوم انسانی را حل کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت بالای علوم انسانی ما باید مرجعیت علمی علوم انسانی را در منطقه و دنیا داشته باشیم افزود: کارگروه های متعددی توسط افراد صاحب نظر ایجاد شده که برنامه های راهبردی این دو حوزه را به پروژه های بزرگی تبدیل می کنند و این پروژه ها به دانشگاه ها واگذار شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: همچنین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مراکز پژوهشی و دانشگاه هایی که در حوزه علوم انسانی فعال هستند تدوین شده است.

وی ادامه داد: شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، از سال ۹۴ در وزارت علوم راه اندازی شد، یکی از اساسی‌ترین کارهایی که در این شورا انجام شده، تدوین «آیین نامه هدفمند سازی پایان نامه های علوم انسانی و هنر» بوده است.