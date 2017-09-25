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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

طی حکمی از سوی سردار جعفری؛

سردار علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد

سردار علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد

تهران- طی حکمی از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار علی نصیری به عنوان فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری طی حکمی از سوی سردار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

بر اساس این گزارش، مراسم تودیع سردار علی اصغر گرجی زاده، فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معارفه سردار علی نصیری برگزار شد.

گفتنی است، در این مراسم از تلاش‌های مجدانه سردار گرجی‌زاده تقدیر به عمل آمد و سردار نصیری، از پیشکوستان عرصه ایثار و شهادت و سرداران موفق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فرمانده حفاظت سپاه معرفی شد.

نصیری در حال حاضر با حفظ سمت فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران و حفاظت سپاه را برعهده دارد.

کد مطلب 4097587

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