به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی بعد از ظهر چهارشنبه در کمیسیون عمرانی شورای شهر بوشهر اظهار داشت: مشکلات ترافیکی بوجود آمده در تقاطع غیر همسطح میدان آزادی در آغاز سال تحصیلی جدید و کندی این پروژه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: در سال ۹۲ سه میدان غدیر، مطهری و آزادی به مشاور داده شد که این تقاطع در اولویت سوم بود که بنا بر تصمیمی که گرفته شد این تقاطع در اولویت اول قرار گرفت و عملیات اجرای آن شروع شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر خاطر نشان کرد: این پروژه با توجه به شرایط خاصی که دارد و نقطه ارتباط محلات جنوبی، نیروگاه و تنگک‌ها به شهر است، باید به صورت خاص دیده شود و اعضای شورا حساسیت خاصی روی این امر دارند.

توسلی عنوان کرد: در نشست کمیسیون عمران شورا مقرر شد در راستای حل مشکل ترافیکی بوجود آمده در این تقاطع با مشارکت شهرداری، مشاور طرح و پیمانکار، یک طرح ترافیکی موقت برای تسهیل عبور و مرور شهروندان اجرا شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر ادامه داد: همچنین پیمانکار پروژه در راستای افزایش سرعت فیزیکی این پروژه با افزایش شیفت کاری، عملیات عمرانی این تقاطع را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی بیان کرد: تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی، یک پروژه کلان شهری است که قطعا با اعتبارات شهرداری جوابگو نیست و ضرورت دارد مسئولین ارشد استان در راستای تسریع پروژه که نقش مهمی در بهبود عبور و مرور شهروندان دارد و در یکی از نقاط حساس شهر است، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند.