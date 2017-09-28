حجت‌الاسلام موسی محبی در گفتگو با مهر از توزیع سهمیه برنج و روغن هیئت های مذهبی نهاوند خبر داد و گفت: در راستای خدمت رسانی به هیئات مذهبی و تشکل های مردمی فعال در حوزه فرهنگ دینی نذورات برای پخت غذای نذری بین هیئت ها توزیع شده است.

وی افزود: تمامی هیئاتی که دارای مجوز فعالیت هستند می توانند با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی به میزان درخواست ارائه شده سهمیه برنج و روغن به نرخ دولتی دریافت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: تاکنون ۱۰تن روغن و ۴۰تن برنج در بین هیئت های مذهبی نهاوند توزیع شده است.

حجت‌الاسلام موسی محبی گفت: توزیع نذورات تا قبل از فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرستان نهاوند ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بااشاره به اینکه به تمامی مناطق تبلیغی شهرستان نهاوند روحانی اعزام شده است، گفت: برنامه ریزی های لازم برای اعزام گسترده روحانیون مستقر، طرح هجرت، بومی و خود استقرار و همچنین روحانیون دارای حکم از سایر نهادهای تبلیغی انجام شده است.

فعالیت تبلیغی روحانیون اعزامی در ماه محرم تا ۱۲مهر ماه ادامه خواهد داشت وی گفت: فعالیت تبلیغی روحانیون اعزامی در ماه محرم تا ۱۲مهر ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند اضافه کرد: طبق دریافت درخواست های مردمی و رصد فرهنگی مناطق مختلف شهری و روستایی برای پوشش تبلیغی، ۱۸۰نفر از مبلغین و مبلغات از طریق این اداره برای اعزام دهه اول ماه محرم ساماندهی شدند.

حجت‌الاسلام محبی گفت: تبیین و تشریح وقایع جانسوز عاشورا، برگزاری جلسات روضه خوانی و سوگواری، بیان احکام اسلامی، تبیین فلسفه نماز و فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر و همچنین جذب نسل جوان نوجوان به فرهنگ عاشورائی از جمله اهداف تبلیغی در اعزام دهه اول محرم است.

وی بابیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر پیام ارزشمند قیام عاشوراست که جامعه ما با این دو فریضه الهی جایگاهی بس ارزشمند و والا خواهد یافت، افزود: این فریضه ها جزو واجبات دین بوده و مقام معظم رهبری نیز بسیار بر اجرای آن در جامعه تاکید دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند اظهارداشت: طی دهه اول ماه محرم ۲۵ نشست گفتمانی در مساجد و هیئات مذهبی شهرستان نهاوند با موضوع ضرورت امربه معروف و نهی ازمنکر در جامعه اسلامی برگزارشده است.

احیای فرهنگ تذکر لسانی و تبیین فلسفه شکل گیری نهضت عاشورا

وی هدف از برگزاری این جلسات گفتمان را احیای فرهنگ تذکر لسانی و تبیین فلسفه شکل گیری نهضت عاشورا بیان کرد.

حجت‌الاسلام محبی با استناد به سخنی از امام باقر (ع) در توصیف خاصیت امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: این فریضه مهم الهی راه پیامبر اکرم (ص) و طریق انسان‌های صالح است و اهمیت آن به حدی زیاد و غیر قابل تصور است که انجام بقیه واجبات در گرو عمل به امر به معروف و نهی از منکر است و تنها در چنین شرایطی است که راه‌ها امن می‌شود، درآمدها حلال می‌شود، زمین آباد می‌شود و ظلم‌ها بازگردانده می‌شود.

وی عنوان کرد: امام حسین (ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و ما باید با احیای این فریضه الهی همچنان ادامه دهنده راه این امام باشیم.



