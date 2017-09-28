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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

توزیع نان شیرمال رایگان میان عزاداران حسینی در قزوین

توزیع نان شیرمال رایگان میان عزاداران حسینی در قزوین

قزوین- خیرین قزوینی با پخت ۱۰ هزار نان شیرمال آن را میان عزاداران حسینی در روستای حصار خروان توزیع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خیرین قزوین با پخت ده هزار قرص نان شیر مال آن را میان عزاداران حسینی در حصارخروان از توابع بخش محمدیه قزوین توزیع کردند.

رحیم معصومی مسئول قرارگاه امامزادگان احمد محمود در خصارخروان به خبرنگار مهر گفت: این امرخیر و خداپسندانه بیش از ۳۲ سال است که هرساله توسط قرارگاه سیدالشهدا امامزادگان احمد و محمود (ع) صورت گرفته و در بین عزادران و سوگواران حسینی که درقالب دسته جات و هیئت های مذهبی در این مکان مقدس حضور پیدا می کنند به صورت رایگان توزیع می شود.

وی بیان کرد: برای تهیه این نان سنتی بیش از ۵۰۰ کیلو شیر و آرد خریداری شده است.

معصومی یادآورشد: علاوه بر توزیع نان سنتی و بیش از ۱۰ هزار قرص نان در تاسوعا و عاشورای حسینی توسط دامداران روستای حصار خروان ۵۰۰ کیلو شیر به صورت رایگان در بین عزاداران توزیع می شود.

کد مطلب 4100357

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