به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر پنجشنبه در تماس تلفنی بن علی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه گفت‌وگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و عراق را در سطح دستگاهای اطلاعاتی و وزرای امور خارجه مفید ارزیابی کرد و وحدت رویه در مدیریت شرایط کنونی را ضروری دانست و گفت: رایزنی های ما در بغداد تداوم دارد و تلاش می نماییم تحولات بعد از همه پرسی مدیریت گردد.مبنای ما مصوبات مجلس عراق و تصمیمات دولت العبادی بوده و قانون اساسی عراق باید محور باشد.ما باید بغداد را در مدیریت اوضاع قویا حمایت نماییم.

معاون اول رییس جمهور، عراق را کشوری مهم در میان کشورهای عربی دانست و تاکید کرد: به لطف خدای بزرگ، برنامه قدرتهای بزرگ در عراق شکست خورده است.

جهانگیری تصریح کرد: به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که مرزهای بین المللی مخدوش شود و باید از تمامیت ارضی عراق و سوریه به طور کامل حمایت کنیم و همبستگی ایران و ترکیه در این راستا بسیار مهم و تاثیر گذار است.

نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی ضمن تبریک به دکتر جهانگیری به خاطر انتصاب مجدد وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید روابط دو کشور در سطح دوجانبه و در سطح همکاری های منطقه ای گسترش پیدا کند.

بن علی ییلدیریم با بیان اینکه تحولات اخیر منطقه بیش از سایر کشورها در کانون توجه ایران و ترکیه قرار گرفته، اهمیت ارتقاء سطح روابط و هماهنگی ها میان تهران و بغداد را مورد تأکید قرار داد و گفت: رئیس جمهور ترکیه قرار است 4 اکتبر به تهران سفر کند که امیدوارم در این سفر تصمیمات و توافقات مناسبی میان دو کشور اتخاذ شود.

وی با اشاره به برگزاری همه پرسی در شمال عراق، این اقدام را یک اشتباه استراتژیک دانست و گفت: این مسئله در نتیجه زیاده خواهی برخی افراد ایجاد شده و باعث گردیده که آرامش در سطح منطقه برهم بخورد.

وی تأکید کرد: ایران، ترکیه و عراق باید بعنوان کشورهای همسایه ابتکار عمل بیشتری از خود نشان دهند و به همکاری و هماهنگی های خود بیفزایند.

وی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: ما برای تمامیت ارضی عراق و سوریه اهمیت فراوانی قائل هستیم و با تجزیه در این کشورها و ایجاد دولت های ساختگی در منطقه مخالفیم.

وی بر لزوم حمایت از عراق تأکید کرد و گفت: عراق نیز باید همکاری های خود را با ایران و ترکیه افزایش دهد. چرا که گسترش روابط و هماهنگی های سه جانبه میان ایران، ترکیه و عراق بسیار راهگشا خواهد بود.

نخست وزیر ترکیه با تصریح اینکه همبستگی ایران و ترکیه نیز در جلوگیری از مشکلات و حل مسائل فعلی عراق بسیار مؤثر خواهد بود، بر لزوم استمرار هماهنگی و همبستگی بیشتر ایران و ترکیه تأکید کرد.