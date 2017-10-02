ارزش پوند به پایین ترین سطح خود در ۳ هفته اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا در بازار معاملات جهانی، به کمترین سطح خود در تقریبا ۳ هفته اخیر رسید که علت اصلی آن، تمرکز سرمایه گذاران بر روی ضعف اقتصاد بریتانیا است؛ همچنین تازه‌ترین آمارها از تولید ناخالص داخلی بریتانیا، حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی این منطقه در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده؛ ضمن اینکه کسری بودجه فعلی بریتانیا بیش از انتظارات قبلی شده است.

در همین حال هر پوند انگلیس با رسیدن به ۱.۳۳۲۳ دلار، کمترین سطح خود در تقریبا ۳ هفته اخیر را تجربه کرد و از چهاردهم سپتامبر ماه گذشته بی سابقه گزارش می شود.

این در حالی است که پوند انگلیس در اوایل ماه گذشته میلادی به دنبال اظهارات بانک انگلیس مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی در ماه های آینده، با ۱.۶ درصد رشد در برابر دلار آمریکا بیشترین سیر افزایشی خود در بیش از ۲ سال اخیر را تجربه کرد.

از سوی دیگر، بانک انگلیس در هفته های اخیر به دلیل آمار رشد اقتصادی ابهام انگیر بریتانیا، در مورد افزایش نرخ بهره بانکی مردد شده است.

بر پایه این گزارش، تحلیلگران اقتصادی بانک «مورگان استنلی» نوشتند که علت روند کاهش پوند به ریسک های سیاسی و ترازنامه ضعیف اقتصادی بریتانیا برمی گردد.