منتخبان بخش مسابقه فیلمنامه جشنواره «مسیر عشق» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بین راه یافتگان به بخش مسابقه طرح های سینمایی نخستین جشنواره بین‌المللی «مسیر عشق» نام هنرمندانی چون شهریار بحرانی، عطاالله سلمانیان، مهدی فیوضی، ماشاءالله شاهمرادی زاده، پیام زین العادبدینی و ... به چشم می خورد.

اسامی منتخبان بخش مسابقه فیلمنامه این رویداد سینمایی به شرح زیر است:

*طرح های فیلمنامه های بلند سینمایی منتخب

۱-ستون ۷۲۰/ سمانه احمدی- مهدی اسدی

۲- مویه های پنهان/ عطاالله سلمانیان

۳- من نور می‌بینم/ شهریار بحرانی

۴- هزار و هفتاد و دو/ سمانه استاد

۵- گوشواره ای برای لیلا/ مهشید فریدفر

۶-عمود ۱۴۵۲/ روح الله یارمحمدی

۷- اشکی در فرات/ حمید بیدرام

۸- بای قریب/ نوید ظریف کریمی

۹- فرشته نجات/ محسن وکیلی (محمدحسن وکیلی صادقی)

۱۰- مسیر عشق/ مهدی فیوضی

۱۱- خورشید زنده است/ پیام زین العابدینی

۱۲- سر ارادت ما/ بنیامین سربندی

۱۳- چشم های روشن مهتاب/ مهراب اکبری شهپر

۱۴-بهانه پرواز/ علی اصغر غمخوار

۱۵-پای پیاده/ ماشاءالله شاهمرادی زاده

۱۶-طلب شدگان/ مریم سادات پور

۱۷-نقش خورشید/ مهرداد غفارزاده، اکبر روح، مهرداد موفق

۱۸-پدرانمان/ نازنین فرخلو

۱۹-شنزار سبز/ حسن مجیدیان

۲۰-آوات/ فردین مهرآیین و مجتبی کاظمی

۲۱-جالوت پسر داوود(ع) / محسن وکیلی (محمدحسن وکیلی صادقی)

۲۲-سلطان قیس/ منصور سرتیپی

*فیلمنامه های کوتاه منتخب

۱-دلتنگی های یک زره/ بابک نبی زاده

۲-ظهر روز دهم/ رحیم کریم زاده

۳-ارزش/ سعید احمدیان

۴-پارک مطلقا ممنوع/ محسن سرتیپی

۵-از نینوا تا آسمان/ اکبر روح

۶-پدر و پسر/ محسن سرتیپی

۷-طرف قرارداد/ علی صفایی مطلق

۸-روایاتی که گذشت/ نازیلا غفاری

۹-شابا/ محیا مرادی آق قلعه

۱۰-شب تولد/ محمدعلی هاشم پور

۱۱-دلم یک جرعه از حرم میخواست/ یاسر خورشیدی

۱۲-در راه/ عباس عمرانی بیدی

۱۳-کارت/ محمدرضا پستک

۱۴-نائب الزیاره/ نازنین فرخلو

۱۵-عبدالحسین/ کاظم گمراوی

نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس «مسیر عشق» با محوریت محرم و راهپیمایی اربعین حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ایران برای نخستین بار به صورت همزمان در شهرهای مقدس مشهد و کربلا برگزار می شود.