خیز جنرال موتورز برای تصاحب بازار خودروهای برقی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت جنرال موتورز آمریکا اعلام کرد، تلاش می کند تا پیشگام در صنعت خودروهای برقی باشد و از این رو قصد دارد تا ۶ سال آینده ۲۰ مدل جدید از خودورهای برقی تولید کند که ۲ مدل آن تا یکسال و نیم آینده وارد بازار خواهد شد.

«مارک ریاس» معاون اجرایی توسعه تولید، فروش و چرخه عرضه جنرال موتورز گفت: به این نکته که آینده از آن خودروهای برقی است، معتقد هستیم. اگرچه آینده یک شبه اتفاق نمی افتد و جنرال موتورز به سمت استفاده فزآینده و پذیرش خودروهای برقی حرکت می کند تا پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشد.

بر همین اساس خودروی تمام برقی «شوی بولت» جنرال موتورز در اوایل سال جاری میلادی برای فروش و بازاریابی راهی «کالیفرنیا» شد و اخیرا هم در سطح جهانی به فروش رسیده است.

قیمت این خودرو ۳۶ هزار و ۶۲۰ دلار است و در سال جاری میلادی تا کنون فقط ۱۲ هزار دستگاه از این نوع خودرو در آمریکا فروخته شده است.

در همین حال شاخص سهام جنرال موتورز به دنبال اجرای طرح های خودروسازی و ساخت اتومبیل خودران بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کرد؛ شرکت خودروسازی «فورد» هم اعلام کرده که قصد دارد به توسعه خودروهای برقی خود شتاب بخشد.