سرمایه گذاری های مشترک با افغانستان در مرز دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی عصمت سرفرازی صبح سه شنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی در صدرو مجوز برای واردات دام زنده وجود ندارد و تنها باید سرمایه گذار برای این کار مراجعه کند.

وی بیان کرد: بخشی از اطمینان سرمایه گذار به نوع رفتار و گفتار مسئولان مربوط می شود که باید در این زمینه نهایت دقت را داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با دستور معاون وزیر جهادکشاورزی واردات از همه بازارچه های مرزی استان ممکن شده است، عنوان داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی در بازارچه ها وجود ندارد تنها برخی مشکلات زیرساختی وجود دارد.

هیچ مشکلی در زمینه واردات دام وجود ندارد

سرفرازی با بیان اینکه در حال حاضر اقداماتی در مرزها در حال انجام است، بیان داشت: تلاش می شود تا مشکلات زیر ساختی به زودی رفع شده تا بازارچه ها ظرف دو ماه آینده برای واردات دام زنده آماده شوند.

وی با تأکید بر اینکه استان در زمینه واردات دام هنوز در ابتدای راه قرار دارد، بیان کرد: با وجود گذشته هشت ماه از صدور مجوز توانسته ایم با همکاری دستگاه ها واردات دام داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر دستگاه های اجرایی هیچ مشکلی در زمینه واردات دام وجود ندارد و سرمایه گذار باید مراجعه کند، افزود: با این وجود باید در بحث سرمایه گذاری مشترک با کشور افغانستان در مرز به خصوص در زمینه ایجاد کشتارگاه پیگیری های لازم صورت گیرد.

سرفرازی ادامه داد: علاوه بر این باید جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه در زمینه واردات دام زنده برگزار و مشکلات و موانع آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین به برپایی موفق نمایشگاه پاییزه اشاره کرد و گفت: افزایش رضایتمندی مردم از این نمایشگاه نشان می دهد که در سال های اخیر هم در کیفیت اجناس و هم در تامین نیاز مردم رشد داشته ایم.