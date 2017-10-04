نخستین صندوق پروژه بازار سرمایه در عرضه عمومی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین صندوق پروژه بازارسرمایه ایران، هفته آینده مورد عرضه عمومی قرار خواهد گرفت؛این شیوه تامین مالی از مصادیق نوین تامین مالی پروژه‌ای است که عمدتا در دنیا با روش سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Fund) متداول است و با توجه به شرایط بازار سرمایه ایران و اسناد و قوانین بازار سرمایه با روش Publicly Traded Private Equity Fund طراحی شده است.

با این تامین مالی، یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت نیروگاهی در تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی در راستای افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی رقم خواهد خورد. ارزش کل پروژه نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان و حجم کل تامین مالی که از طریق صندوق پروژه و در سه مرحله صورت می‌گیرد، ۳۵۰ میلیارد تومان است که در نوع خود یکی از بزرگترین تامین مالی‌ها از طریق سرمایه در تاریخ بازار سرمایه کشور است.

بنا بر این گزارش این صندوق در سه مرحله به ترتیب به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۵۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی در نیروگاه پرند تامین مالی خواهد کرد.

گفتنی است، به منظور جذابیت و استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران از این صندوق، بازارگردان این صندوق قیمت واحدهای صندوق را به گونه‌ای بازارگردانی خواهد کرد که ضمن افزایش قابل توجه نقدشوندگی، بازده در محدوده ۲۰ درصد کسب کند؛ هرچند تصور می‌شود که به واسطه متغیرهای اقتصادی مطلوب این پروژه و همچنین پیشرفت فیزیکی بالای آن، بازده اقتصادی واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰ درصد نیز فراتر رود.

از مزایای تامین مالی به وسیله صندوق پروژه می‌توان به مواردی چون شفافیت مالی و مدیریتی، فنی، مهندسی و حقوقی داخلی و بین‌المللی جهت توسعه، پیشرفت و در نهایت افزایش بهره‏وری در حوزه پروژه اشاره کرد. سرمایه‌گذار می‌تواند تمامی اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه صندوق را از طریق تارنمای صندوق دریافت ‌کند. کاهش تزریق منابع مالی و زمان افزایش سرمایه نیز یکی دیگر از مزایای صندوق پروژه است و زمان‌بندی و مبالغ افزایش سرمایه صندوق در امیدنامه صندوق درج می‌شود، ضمن آنکه نیازی به ثبت تغییرات سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها وجود ندارد و همچنین، مدت پذیره‌نویسی کاهش می‌یابد.

همچنین، صندوق‏های سرمایه‌‏گذاری از شفافیت مالیاتی بیشتری برخوردار و دارندگان واحدهای صندوق از محل انجام مخارج اطمینان دارند و به دلیل اینکه فعالیت صندوق توسط متولی و حسابرس صندوق نظارت می‌شود، احتمال سوءاستفاده از سرمایه صندوق به حداقل ممکن می‌رسد. نکته قابل توجه اینکه سرمایه‌گذار می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در هر زمان از طریق فروش به بازارگردان یا اشخاص دیگر به نقد تبدیل کند. بازارگردان براساس اساسنامه و مقررات مربوط، هرروز قیمت‌های خود را در یکی از بازارهای بورس مربوطه برای خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری اعلام می‌کند. به‌علاوه، انحلال و تسویه صندوق پروژه آسان‌تر از شرکت‌های سهامی عام است. این ابزار حاصل تلاش‌های مشترک سه ساله شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، گروه مپنا و شرکت برق پرند مپنا است که در این راه شرکت تامین سرمایه امین، فرابورس، بورس انرژی و سازمان بورس نیز حمایت‌های شایان تقدیری را انجام داده‌اند.

مدت عرضه واحدها سه روز کاری خواهد بود و تصور می‌شود با توجه به شرایط مطلوب اقتصادی پروژه و نرخ‌های اشاره شده در جدول بازارگردانی در همان لحظات اولیه با استقبال قابل توجهی مواجه شود و فروش واحدها به پایان برسد.