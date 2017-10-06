به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ ، تعداد ۲۴۰ تعاونی و ۳ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده اند. تعداد کل اعضاء تعاونیها ۵۲۰۵ نفر، تعداد فرصت شغلی ۳۵۰۳ نفر و سرمایه اولیه حدود ۶۲ میلیارد ریال است.
در عین حال، متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها به ترتیب ۲۲ و ۱۵ نفر است؛ ضمن اینکه استانهای خراسان رضوی و فارس، به ترتیب با تعداد ۲۹ و ۲۱ تعاونی بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش، در استان مرکزی در شهریورماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است. همچنین بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای «صنعت» و «کشاورزی» به ترتیب با تعداد ۶۳ و ۵۸ واحد است.
طبق آمار رسمی از تعداد و وضعیت تعاونیهای ثبت شده، تعاونیهای فعال در زمینههای «مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار» و «کشاورزی» به ترتیب با ۱۵۱۱ و ۱۰۰۵ نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای «صنعت» و «کشاورزی» به ترتیب با ۱۲۷۹ و ۸۹۱ نفر است.
بررسی عملکرد تعداد تعاونیهای ثبت شده در شهریور ۹۶ نسبت به مرداد ۹۶ نشان میدهد، تعداد ۲۴۰ تعاونی ثبت شده در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با مرداد ماه که ۲۷۹ واحد تعاونی بود، کاهشی معادل ۱۴ درصدی داشته است؛ ضمن اینکه تعداد اعضاء و تعداد فرصت شغلی به ترتیب کاهشی معادل ۴۴درصد و ۳۳ درصد را به همراه دارند.
علاوه بر این، مقایسه عملکرد تعداد تعاونیهای ثبتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی شهریور ۹۵ نیز، حاکی از روند نزولی این وضعیت بخش تعاون دارد؛ به طوریکه تعداد تعاونیهای ثبت شده در شهریور ماه سال جاری ( ۲۴۰ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (۲۹۵ واحد) نشان از کاهشی معادل ۱۹ درصدی دارد.
بررسی این آمار نشان میدهد که در تعداد اعضای تعاونیهای ثبت شده، معادل یک درصد و تعداد فرصت شغلی نیز ۲۲ درصد کاهش داشته است.
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