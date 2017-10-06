مسئولان به اروپا دلخوش نباشند/ ریشه تخریبها علیه رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی در خطبه های این هفته نمازجمعه تهران، با تشکر از عزاداری با شکوه ملت حسینی ایران که در ایام محرم به صحنه آوردند، گفت: این ملت عاشورایی با این روحیه دیگر روی ذلت را نخواهد دید.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین در ادامه با اشاره به تشییع با شکوه شهید بی سر شهید حججی گفت: خانواده های معظم مدافع حرم توجه به این داشته باشند مردمی که برای تشییع این شهید آمده بودند، تجلیل از شهید حججی تجلیل از همه شهیدان مدافع حرم بود.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی،‌گفت: ناجا مایه آبرو و عزت نظام اسلامی است و در عرصه‌های مهم امنیت‌ساز حضوری قاطع و ستودنی دارد و مردم از صمیم جان علاقمند به فرزندان خود در نیروی انتظامی هستند. ما می‌دانیم که هیچ توسعه‌ای بدون امنیت شکل نمی‌گیرد و ناجا در این عرصه تلاش می‌کند.

آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به هجمه به رئیس قوه قضائیه گفت: از اول انقلاب نظام و انقلاب هدف بوده و از جمله روش های بیگانگان تخریب مسئولان عالی رتبه بوده است. یادمان نرفته تخریب ها علیه شهید بهشتی.

ریشه تخریب های اخیر علیه رئیس قوه قضائیه

وی افزود: امروز دشمنان وارد ترور نرم افزاری برای تخریب رئیس مجتهد قوه قضائیه شده اند. البته ریشه این تخریب ها روشن است. چراکه قوه قضائیه عزمش را جزم کرده است تا با مفسدین اقتصادی برخورد کند.

آیت الله خاتمی گفت: رئیس قوه قضائیه محکم در برابر فتنه گران ایستاده و این هم هزینه اش است. دشمنان می خواهند با این تخریب ها، این افراد از اهداف والایشان دست بردارند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

وی با بیان اینکه وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه این خبر را تکذیب کرده است، گفت: رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفته است طی ماههای آینده شاهد اتهام زنی به دیگر مسئولان هم خواهیم بود. با این دروغی که گفتند ملت در برابر همه خبرهای اینها یک علامت سوال می گذارد و این گامی در مسیر بصیرت است.

منشا این شایعات،سایتی است که از طرف بهایی‌ها تغذیه میشود

خطیب نماز جمعه تهران گفت: منشا این شایعات،سایتی است که از طرف بهایی‌ها تغذیه میشود. من نام نمی برم اما مسئولان محترم این سایت ها را می شناسند. با این سایت ها قاطعانه برخورد کنید.

برجام قابل مذاکره مجدد نیست

آیت الله خاتمی همچنین درباره قصه برجام گفت: امریکا هم جسم برجام و هم روح برجام را نقض کرده است و هیچ چیز از برجام باقی نگذاشته است. آنها می گویند باید گفتگوی مجدد صورت بگیرد و مسئولان هم موضع گرفته اند که برجام قابل مذاکره مجدد نیست که این موضع در شان مردم محترم است.

وی خطاب به مسئولان گفت: تریبون نمازجمعه تریبون مردمی است حرف ما این است به خدا اعتماد کنید به مردم اعتماد کنید و دل نبندید به حمایت اروپا. مطمئن باشید اگر اروپا بخواهد بین امریکا و ایران را انتخاب کند آمریکا را انتخاب می کند لذا دلخوش به آنها نباشید.

ایران، ترکیه و عراق توطئه همه پرسی را در نطفه خفه کنند

وی همچنین با اشاره به همه پرسی اقلیم کردستان،گفت: متاسفانه مسئولان کردستان عراق گوششان به حرف حساب بدهکار نبود و سوم مهر خیانت را صورت دادند. خوشبخانه جهان این همه پرسی را به رسمیت نشناخته و حتی آمریکا بیانیه داد. حتی رژیم صهیونیستی هم رسما حمایت نکردند. وحدت و هم پیمانی که بین عراق، ایران و ترکیه هست یک راهکار است و باید تا دیر نشده مسئولان محترم یک پیمان قوی ببندند و نگذارند این بذر جان بگیرد و آنرا در نطقه خفه کنند.

آمریکا اقتدار را از نیروی انتظامی ایران یاد بگیرد

وی با اشاره به حادثه لاس و گاس در امریکا، گفت: ما کشتن ادم های بی گناه را در هر کجای عالم باشه محکوم می کنیم. چه در آمریکا باشد و چه در یمن. اما اینکه در قبال کشته‌های یمن و بحرین و سوریه بی‌تفاوت باشیم و فقط به فکر کشته شدگان لاس‌وگاس باشیم یک نفاق است.

آیت الله خاتمی افزود: اما در خبرها آمده بود که این قاتل 72 دقیقه و با آرامش چند خشاب عوض کرده و این همه آدم را کشته و مجروح کرده است. سؤال از آمریکا اینجاست که آیا شما مقتدر هستید؟ بهتر است از نیروی انتظامی ما یاد بگیرید که قبل از انجام توطئه،توطئه‌گر را سرجایش می‌نشاند.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان گفت: به مردم آمریکا می‌گوییم از دولتمردان و دولت‌زنان خود بخواهید به جای فضولی در کشورهای دیگر به فکر امنیت شهروندان‌شان باشند.