بریتانیا بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ اقتصادی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بریتانیا به دلیل برگزیت و فشار آن بر روی سطح استاندار زندگی، از بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ اقتصادی برخوردار است.

در همین حال افزایش هزینه واردات موادغذایی و سوخت، منجر شده تا قیمت ها در این منطقه در مقایسه با گروه جی ۷ (کشورهای پیشگام در اقتصاد جهانی)، با سرعت بیشتری، روند افزایشی داشته باشد.

همچنین رشد سالانه قیمت ها در بریتانیا در ماه اوت ۲.۹ درصد و این رقم برای ماه قبل از آن یعنی جولای، ۲.۶ درصد اعلام شده است که حاکی از سیر صعودی شاخص قیمت مصرف کننده در این منطقه و رسیدن به بالاترین سطح خود در ۴ سال اخیر است؛ این در حالی است که میانگین رشد قیمت در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این بازه زمانی، ۲.۲ درصد گزارش شده است.

بر همین اساس کشورهای گروه جی ۷ شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا هستند؛ ضمن اینکه میانگین نرخ تورم بریتانیا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جی ۲۰ هم بیشتر اعلام شده است.

بر پایه این گزارش، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: تورم قیمت انرژی و مواد غذایی در ماه اوت در بریتانیا به ترتیب به ۵.۹ درصد و ۱.۸ درصد افزایش یافته است.