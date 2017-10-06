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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛

بریتانیا بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ اقتصادی را دارد

بریتانیا بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ اقتصادی را دارد

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد بریتانیا به دلیل مساله برگزیت و تاثیر آن بر روی افزایش قیمت ها در این منطقه، بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بریتانیا به دلیل برگزیت و فشار آن بر روی سطح استاندار زندگی، از بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای بزرگ اقتصادی برخوردار است.

در همین حال افزایش هزینه واردات موادغذایی و سوخت، منجر شده تا قیمت ها در این منطقه در مقایسه با گروه جی ۷ (کشورهای پیشگام در اقتصاد جهانی)، با سرعت بیشتری، روند افزایشی داشته باشد.

همچنین رشد سالانه قیمت ها در بریتانیا در ماه اوت ۲.۹ درصد و این رقم برای ماه قبل از آن یعنی جولای، ۲.۶ درصد اعلام شده است که حاکی از سیر صعودی شاخص قیمت مصرف کننده در این منطقه و رسیدن به بالاترین سطح خود در ۴ سال اخیر است؛ این در حالی است که میانگین رشد قیمت در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این بازه زمانی، ۲.۲ درصد گزارش شده است.

بر همین اساس کشورهای گروه جی ۷ شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا هستند؛ ضمن اینکه میانگین نرخ تورم بریتانیا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جی ۲۰ هم بیشتر اعلام شده است.  

بر پایه این گزارش، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: تورم قیمت انرژی و مواد غذایی در ماه اوت در بریتانیا به ترتیب به ۵.۹ درصد و ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 4105820
علیرضا کمندی

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