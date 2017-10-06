روسیه فراتر از تعهدات اوپکی خود عمل کرد/کاهش ۳۴۶ هزار بشکه در روز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «الکساندر نواک»، وزیر انرژی روسیه گفت: تولید نفت روسیه در ماه سپتامبر، ۳۴۶ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. همچنین وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت: مسکو کاهش تولید نفت خود را، بیشتر از سهمیه توافق شده بر اساس معاهده میان اوپک و کشورهای غیر اوپکی، در پیش گرفته است.

در همین حال در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای اوپک توافق کردند تولید نفت خود را ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند و به سطح تولید در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی برسانند.

ضمن اینکه ۱۱ کشور غیراوپکی توافق کردند در مجموع، تولید نفت خود را ۵۵۸ هزار بشکه در روز کاهش دهند. در این راستا، روسیه اعلام کرد: سهم این کشور برای روند نزولی تولید به تنهایی ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

بر پایه این گزارش، توافق کاهش تولید نفت اوپک در ماه می سال جاری میلادی تا پایان مارس سال ۲۰۱۸ میلادی، تمدید شد.