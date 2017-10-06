کهگیلویه و بویراحمد به ۵۰مدرسه پیش ساخته نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: مدارس پیش ساخته در استان به کمک خیرین ایجاد و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی با اشاره به لزوم احداث مدرسه پیش ساخته در روستای سرگچ دیشموک اظهار داشت:هزینه ایجاد این فضا توسط یکی از خیرین مدرسه ساز تامین خواهد شد.

زارع پور تصریح کرد: کلاسهای دانش آموزان روستا در فضای باز تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه درسال گذشته کلاسها در یکی از ساختمانهای استیجاری برگزار می شد، گفت: در سال جاری به دلیل استفاده مالک امکان برگزاری کلاس در این ساختمان وجود نداشت.

زارع پور افزود: روستای سرگچ دیشموک در مکان سد بالیات قرار می گیرد وبا احداث سد باید اهالی روستا نقل مکان کنند و به همین دلیل امکان احداث فضای آموزشی ثابت در روستا وجود ندارد وباید از فضای پیش ساخته استفاده شود.

وی بیان داشت: هم اکنون ۳۳۰مدرسه پیش ساخته در استان وجود دارد.