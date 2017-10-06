مرکز جدید پیشخوان خدمات مشتریان تاپ افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر افزود: از آنجایی که پاسخگویی باکیفیت، صحیح و به موقع از رویکردهای اصلی هر سازمان در زمینه افزایش رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری آنها بشمار می‌آید، در این راستا شرکت تاپ با سابقه بیش از یک دهه در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور با تاکید بر مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین حفظ منافع مشتریان همواره در جهت بهبود مستمر فرآیندهای اجرایی و با رویکرد پیاده سازی سرویس‌های نرم افزاری و تکیه بر توانمندی و دانش منابع انسانی خود نسبت به ترسیم مدل‌های صحیح ارتباط با مشتریان اقدام کرد.

وی افزود: در این زمینه شناسایی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر جذب و ارتباط مستمر با مشتریان و رسیدگی به موقع به انتظارات و خواسته‌های آنان به عنوان یک راهبرد استراتژیک در لایه‌های اجرایی تعریف و برنامه‌های جامع در این خصوص تدوین و در دستور کار قرار گرفت که طی روز جاری رسما به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، مدیریت چرخه تماس با مشتریان و حصول اطمینان از انجام سرویس درخواستی، ایجاد ارتباط دو طرفه بین مشتریان و همکاران سازمان جهت کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها، تعریف و مدیریت سطوح استاندارد سرویس در لایه‌های درون سازمانی و برون سازمانی، تسهیل و تسریع در اجرای سرویس‌های درخواستی از طرف مشتریان در لایه‌های صف و ستاد، آگاهی مشتری از فرآیند اجرایی و اقدامات صورت پذیرفته توسط شرکت در خصوص سرویس درخواستی، اخذ بازخورد و ارزیابی مستمر رضایتمندی مشتریان را از ویژگی‌های متمایز مرکز جدید پیشخوان خدمات مشتریان تجارت الکترونیک پارسیان برشمرد.

شرکت تاپ با ۴۸ نمایندگی استانی با ایجاد یک واحد سازمانی اختصاصی با نام مرکز پیشخوان خدمات مشتریان ضمن استقرار نیروهای کارشناس و زبده نسبت به دریافت درخواست‌های مشتریان در زمینه خدمات شرکت شامل پشتیبانی کارتخوان، درگاه اینترنتی، اپلیکشن تاپ، کارت و .. از کانال ارتباطی تلفنی چهاررقمی ۲۳۱۸، ایمیل و ... اقدام و به آنها رسیدگی می‌کند.

گفتنی است در مراسم افتتاحیه این مرکز مهندس مظفر پوررنجبر مدیرعامل گروه داده پردازی بانک پارسیان، اعضای هیات مدیره تاپ و همچنین برخی از معاونان و مدیران شرکت تاپ حضور داشتند.