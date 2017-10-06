به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا نوری در قبر می شود که اهل تقوا را به بهشت می رساند.

وی ادامه داد: امام علی(ع) می فرماید «بندگان خدا از قیامت تان بترسید زیرا زندگی پس از مرگ بسیار سخت تر از زندگی دنیاست، قبر شما ۴ خصوصیت دارد؛ بسیار تنگ است، فشار قبر دارید، در تاریکی و ظلمات است و شما در قبر تنها هستید»

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به ایام اسارت و مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت گفت: سخت ترین لحظات برای کاروان امام حسین(ع) این ایام است، ایامی که اهل بیت ابتدا در کوفه و سپس به سمت شام به اسیری گرفته می شوند.

حضرت زینب(س) با پیام رسانی خود بنی امیه را رسوا کرد

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نهضت عاشورا دو سرمایه دارد، خون و پیام تصریح کرد: مرحله اول این نهضت با ایثار امام حسین(ع) تا بعدازظهر عاشورا ادامه یافت اما مرحله دوم با پیام رسانی زینب کبری(س) آغاز شد.

وی با تاکید بر اینکه مهم ترین رسالت کاروان اسرای اهل بیت و زینب کبری(س) پیام رسانی عاشورا است، افزود: حضرت زینب(س) با پیام رسانی خود بنی امیه را رسوا کرد و کاخ یزید را به تزلزل کشید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) با خطابه و سخنرانی خود در کوفه و شام توانست شگردهای تبلیغاتی بنی امیه و یزید را خنثی کند، اظهار داشت: زینب کبری با پیام رسانی خود توانست فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد را تبیین کند و شهادت را به عنوان سرمایه کرامت انسان معرفی کند.

آل سعود با شیوه های مختلف به دنبال بدنامی ایران است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه حضرت زینب(س) توانست نهضت عاشورا را زنده نگه دارد، تصریح کرد: بنی امیه در طول ۵۰ سال با سیاست تطمیع، کشتن و شکنجه کردن، تزویر و ریا بر مردم حکومت کند، اما قیام امام حسین(ع) پایه های حکومت بنی امیه را متزلزل کرد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران حج فرمودند «باید با تبلیغات تهاجمی جلوی تبلیغات سوء دشمن را بگیریم» ادامه داد: آل سعود در ایام حج علیه ایران حرف می زد و تبلیغ می کرد، با شیوه های گوناگون به دنبال بدنامی جمهوری اسلامی ایران هستند.

چهره های ولایی مورد هجمه دشمن هستند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در مقابل ترفندهای سعودی ها باید برخورد تهاجمی داشته باشیم، حج و ایام حج بهترین فرصت برای خنثی کردن فعالیت های تبلیغی آل سعود است، افزود: یکی از توطئه های دشمنان در جنگ نرم تهمت زدن و بدنام کردن چهره های ولایی و شخصیت ها است، چهره هایی که از ولایت دفاع می کنند مورد هجمه دشمنان هستند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در مقابل این شگردهای تبلیغاتی دشمن باید برخورد تهاجمی داشته باشیم، فعال برخورد کنیم، خطاب به مردم ادامه داد: هر خبری را نباید قبول کنیم، باید تحلیل و بررسی داشته باشیم؛ در برابر هجمه های شدید و تهمت ها اما و اگر بگذاریم و به راحتی آنها را نپذیریم.

بین مردم و نیروی انتظامی یک ارتباط عمیق وجود دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: این هفته را به نیروهای مجاهد، تلاشگر و خدوم نیروی انتظامی تبریک می گوییم و از خدمات آنها تشکر می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حضور نیروی انتظامی در عرصه های گوناگون چشمگیر است، نیروی انتظامی یک رسالت سنگین بر دوش دارد و استقرار نظم و امنیت مهم ترین کار نیروی انتظامی است، تصریح کرد: نیروی انتظامی جان اش را در برابر مجرمان به خطر می اندازد تا مردم آسایش و امنیت داشته باشند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه پاسداری از دستاوردهای انقلاب، برقراری امنیت و آسایش مردم از وظایف نیروی انتظامی است، افزود: در ایام عزاداری عاشورا نیروی انتظامی در تمام هیئت های مذهبی حضور داشت و امنیت و نظام را فراهم کرد.

وی یادآور شد: سرکشی که از هیئت های مذهبی داشتیم، همه هیئت ها از زحمات نیروی انتظامی تقدیر و تشکر داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در بین همه دستگاه ها و نهاد ها، تنها نیروی انتظامی است که همیشه در مقابل چشم مردم است و در تمام مراحل زندگی مردم نقش دارد، افزود: بین مردم و نیروی انتظامی یک ارتباط عمیقی وجود دارد، پلیس تامین کننده امنیت مردم است و مردم پشتیبان نیروی انتظامی هستند.

نیروی انتظامی مایه سربلندی و افتخار است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امنیت داخلی ایران اسلامی زبانزد است و این امنیت محصول هوشیاری، اقدام به موقع و اشراف اطلاعاتی ماموران نیروی انتظامی است، تصریح کرد: آسایش عمومی حاکم بر کشور نتیجه تلاش نیروی انتظامی و برخورداری پلیس از اقدام به موقع، ایثارگری و جان بر کفی است.

وی یادآور شد: مردم قدرشناس زحمات نیروی انتظامی هستند و امروز نیروی انتظامی مایه سربلندی و افتخار ماست.

بارزانی بزرگ ترین خیانت را به منطقه کرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری همه پرسی جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: کار بسیار خطرناکی صورت گرفت، بارزانی بزرگ ترین خیانت را مرتکب شد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه آن روزی که کردستان مورد هجمه داعش قرار گرفته بود، بارزانی التماس می کرد اما آمریکایی ها به وی کمک نکردند و در این شرایط ایران به اقلیم کردستان کمک کرد، تصریح کرد: اما امروز این شخص حرف ایران را گوش نکرد و با برگزاری همه پرسی بزرگ ترین خیانت را به منطقه کرد.

دست رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسئله همه پرسی کردستان است

وی با تاکید بر اینکه برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان یک طرح صهیونیستی بود، رژیم صهیونیستی این نقشه را کشید تا با استقلال کردستان، اسرائیل دیگری را در کنار ایران، ترکیه و عراق داشته باشد و بخواهد شیطنت کند، افزود: برگزاری این همه پرسی برای بی ثبات کردن منطقه بوده است، هدف این بود که عراق را تجزیه کنند، دست رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جدایی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی تحلیل اش این بوده که اگر کردستان عراق استقلال یابد می تواند در ایران نفوذ کند و در ادامه بتواند به کردستان ایران نفوذ یابد، گفت: اما رژیم صهیونیستی کور خوانده است، با این طرح رژیم صهیونیستی تحت اشراف اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار می گیرد، ایران قوی تر از این حرف ها است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه باید یک اقدام مشترک قاطع از سوی کشورهای منطقه در این رابطه صورت بگیرد، تصریح کرد: کردهای عراق به صورت طبیعی به ایران تمایل بیشتری دارند، نشان داده اند که ارتباط تنگاتنگی با ایران دارند و زیر بار این طرح جدایی نمی روند.