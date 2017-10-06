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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۷

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

بهره برداری از پروژه تطویل باند فرودگاه یاسوج در دی ماه

بهره برداری از پروژه تطویل باند فرودگاه یاسوج در دی ماه

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با برنامه ریزی انجام شده پروژه تطویل باند فرودگاه یاسوج تا پایان دی ماه به بهره برداری می رسد و پرواز ها ارتقاء داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: ما معتقدیم که بحث حمل و نقل هوایی بسیار مهم است و همچنین استان ظرفیت گردشگری بالایی دارد و شهرستان هایی از استان های پیرامون می توانند از ظرفیت فرودگاه یاسوج استفاده کنند.

احمدی تصریح کرد: در عملیات تعریض فرودگاه،  ایمن سازی آن و سیستم ناوبری آن اقدامات خوبی انجام شده است و فعالیت در حوزه تعریض، زیرسازی، خاکریزی و آسفالت مناسب است.

استاندار عنوان کرد: همچنین با ایرلاین ها صحبت هایی انجام شده است که همکاری داشته باشند.

احمدی با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان گفت: در حوزه فضاهای تفریحی مانند آبشار و پارک جنگلی یاسوج نیز بازدید داشتیم و استان ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری دارد.

وی افزود: زیرساخت هایی برای توسعه گردشگری نیاز است و امید است با برنامه ریزی و تلاش مسئولین،  فضاها و ظرفیت های گردشگری را تقویت کنیم.

کد مطلب 4106089

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