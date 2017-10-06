بهره برداری از پروژه تطویل باند فرودگاه یاسوج در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: ما معتقدیم که بحث حمل و نقل هوایی بسیار مهم است و همچنین استان ظرفیت گردشگری بالایی دارد و شهرستان هایی از استان های پیرامون می توانند از ظرفیت فرودگاه یاسوج استفاده کنند.

احمدی تصریح کرد: در عملیات تعریض فرودگاه، ایمن سازی آن و سیستم ناوبری آن اقدامات خوبی انجام شده است و فعالیت در حوزه تعریض، زیرسازی، خاکریزی و آسفالت مناسب است.

استاندار عنوان کرد: همچنین با ایرلاین ها صحبت هایی انجام شده است که همکاری داشته باشند.

احمدی با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان گفت: در حوزه فضاهای تفریحی مانند آبشار و پارک جنگلی یاسوج نیز بازدید داشتیم و استان ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری دارد.

وی افزود: زیرساخت هایی برای توسعه گردشگری نیاز است و امید است با برنامه ریزی و تلاش مسئولین، فضاها و ظرفیت های گردشگری را تقویت کنیم.