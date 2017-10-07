هفته ناجا فرصتی برای ارائه عملکرد پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان که در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی فرصتی است که پلیس بتواند بخشی از اقدامات خود را به اطلاع مردم برساند.
فرمانده انتظامی استان البرز بابیان اینکه نیروی انتظامی با تعاملی که در این هفته با جامعه برقرار میکند، میتواند نیازمندیهای مردم را دریافت و در طول سال برای اجرای آنها برنامهریزی کنند، عنوان کرد: همچنین برگزاری صبحگاه مشترک موجب تعامل میان نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان نهادهای مختلف است.
وی از برگزاری برنامههای مختلف در هفته ناجا خبر داد و تأکید کرد: در این برنامهها همکاران نیروی انتظامی میان مردم حضور پیدا میکنند و برنامههای ابلاغشده را برای شهروندان اجرا کنند.
سردار محمدیان با اشاره به برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی و حضور پرشور شهروندان در این همایش، خاطرنشان کرد: این برنامه با اهدای جوایزی به شهروندان برای ترغیب آنها به ورزش همراه بود.
وی به حضور در نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد و برنامه فرهنگ ترافیک در پارک چمران اشاره کرد.
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