تهدیدهای بی اساس قدرت های استکباری حتی ارزش پاسخگویی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از تیپ ۱۸۸ زرهی زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده آمادگی یگان های ارتش، مستقر در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تجهزات به روز ارتقای چشمگیری یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید آمادگی ارتش فراتر از مرزها باشد، افزود: ماموریت ارتش حفظ استقلال کشور، نظام اسلامی و حدود و ثغور مرزها است و باید با آمادگی کامل از مرزهای میهن اسلامی پاسداری کرد.

وی ادامه داد: تهدیدهای بی اساس وبی ارزش قدرت های استکباری و نیروهای فرامنطقه ای حتی ارزش پاسخگویی ندارد و ایستادگی در مقابل فشارهای قدرت های استکباری از وظایف ما است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: امروز نیروهای ارتش با آمادگی کامل و بهره برداری از تجهیزات به روز و کارآمد در بخش های هوایی، زمینی و دریایی آماده انجام وظیفه هستند.