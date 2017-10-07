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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی

تعدادی از دانشجویان شبانه دانشگاه تهران در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی به عدم اختصاص خوابگاه به آنها اعتراض داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها صبح امروز با حضور رئیس جمهور، سرپرست وزارت علوم و وزیر بهداشت در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

در حاشیه این مراسم تعدادی از دانشجویان دختر دوره شبانه مقطع کارشناسی این دانشگاه نسبت به عدم اختصاص خوابگاه به آنها اعتراض داشتند.

این دانشجویان ورودی سال ۹۵ بودند و تاکید داشتند که زمان پذیرش در دانشگاه در دفترچه راهنما موضوع ارائه خوابگاه به این دانشجویان مطرح نشده بود اما مسئولان دانشگاه در هنگام ثبت نام به این دانشجویان اعلام کرده بودند که در صورت خالی ماندن ظرفیت خوابگاهی این افراد نیز اسکان داده می شوند.

تعدادی از این دانشجویان عنوان کردند که سال گذشته خوابگاه به آنها اختصاص داده شده اما در سال تحصیلی جاری دانشگاه اعلام کرده است که خوابگاهی به آنها تعلق نمی گیرد.

کد مطلب 4106712

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