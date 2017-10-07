راهیابی ۲ مستند ایرانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم کوتاه مستند ایرانی «جمعه قالی» ساخته مهدی اسدی در بخش مذهب و «پل سیاه» به کارگردانی ایوب مروانیپور به بخش بینالملل جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند.
پیش از این نیز در بخش داستانی فیلمهای «حیوان» ساخته بهمن و بهرام ارک، «مرضیه» ساخته دُرناز حاجیها، «کلینر» به کارگردانی محمدرضا میقانی، در بخش تجربی فیلم «کل به جزء» ساخته وحید حسینینامی، در بخش انیمیشن فیلمهای «یالوکوپال» به کارگردانی شیوا صادقاسدی و «ایکی» ساخته پرستو کاردِگر و در بخش آسیا فیلم «آرا» به کارگردانی یوسف کارگر به بخش بینالملل جشنواره راه یافته بودند.
در این دوره از جشنواره ٩ فیلم کوتاه ایرانی در بخش بینالملل حضور خواهند داشت و با فیلمهای راهیافته از دیگر کشورها به رقابت خواهند پرداخت.
سی و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه سالجاری برابر با ۱۷ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به دبیری سیدصادق موسوی در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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