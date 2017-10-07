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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

راهیابی ۲ مستند ایرانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران

راهیابی ۲ مستند ایرانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران

۲ فیلم مستند ایرانی برای حضور در بخش بین‌الملل سی‌وچهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم کوتاه مستند ایرانی «جمعه قالی» ساخته مهدی اسدی در بخش مذهب و «پل سیاه» به کارگردانی ایوب مروانی‌پور به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند.

پیش از این نیز در بخش داستانی فیلم‌های «حیوان» ساخته بهمن و بهرام ارک، «مرضیه» ساخته دُرناز حاجی‌ها، «کلینر» به کارگردانی محمدرضا میقانی، در بخش تجربی فیلم «کل به جزء» ساخته وحید حسینی‌نامی، در بخش انیمیشن فیلم‌های «یال‌وکوپال» به کارگردانی شیوا صادق‌اسدی و «ایکی» ساخته پرستو کاردِگر و در بخش آسیا فیلم «آرا» به کارگردانی یوسف کارگر به بخش بین‌الملل جشنواره راه یافته بودند.

در این دوره از جشنواره ٩ فیلم کوتاه ایرانی در بخش بین‌الملل حضور خواهند داشت و با فیلم‌های راه‌یافته از دیگر کشورها به رقابت خواهند پرداخت.

سی‌ و ‌چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه سال‌جاری برابر با ۱۷ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به دبیری سیدصادق موسوی در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4106776

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