«کل به جزء» به جشنواره فیلم بلغارستان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، فیلم کوتاه «کل به جزء» به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه بلغارستان راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «In The Palace» در پانزدهمین دوره برگزاری خود میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان در بخش‌های مختلف است.

فیلم «کل به جزء» در بخش بهترین فیلم مستند در کنار ۱۴ فیلم دیگر از کشورهای مختلف از جمله آلمان، هلند، کانادا، سوییس، بریتانیا، سوئد، بلغارستان به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار است و از فیلم‌هایی که در آن به نمایش درمی‌آیند به عنوان فیلم‌هایی با کیفیت تایید شده اسکار یاد می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «In The Palace» از ۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در کاخ کویین ماری شهر بالچیک که در کنار دریای سیاه واقع است، برگزار می‌شود.

عوامل ساخت «کل به جزء» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید وحید حسینی نامی، تصویربردار: سعید محمد پناه، صدابردار: علی صفایی‌فر، طراح تولید و مدیر هنری: نوید نامی، عکاس: مهسا جمالی، دستیار کارگردان: علی همراز، مجری طرح: شهرام شهنازیان، مدیر تدارکات: رضا فتحی، تدوین: سید وحید حسینی نامی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: روزبه شمشیری، صداگذار: حسین قورچیان، موسیقی: مهران پورمندان، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران.

فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه‌ای «کل به جزء» روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور است که بعد از ذوب شدن در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود در زندگی مردم ادامه می‌دهد.

وحید حسینی نامی پیش از این فیلم، فیلم کوتاه «خاطرات مخدوش یک دریاچه» را ساخته بود.

انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی و انیمیشن کوتاه «لایت سایت» ساخته سید مسلم طباطبایی ۲ فیلم دیگر ایرانی حاضر در این جشنواره هستند که در بخش انیمیشن دانشجویی حضور دارند.