سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: صاحبان وسایل نقلیه توقیفی میتوانند تا پایان هفته ناجا نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
وی بابیان اینکه این شرایط تنها شامل وسیله نقلیههای فاقد جرائم کیفری میشود، افزود: وسایل نقلیهای که بر اساس تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیفشده باشند میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
محمدیان بیان کرد: صاحبان اینگونه از وسایط نقلیه میتوانند با پرداخت جریمه، همراه داشتن کارت وسیله نقلیه، کارت ملی یا شناسنامه همچنین سند مالکیت وسیله خود به ستاد ترخیص واقع در محل راهنمایی و رانندگی استان البرز و شهرستانهای تابعه مراجعه و نسبت به ترخیص وسیله خود اقدام کنند.
فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶ هزار وسیله متخلف در استان البرز توقیفشده است.
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