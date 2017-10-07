  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

فرمانده انتظامی بابلسر:

بابلسر مجهز به سیستم پایش تصویری می‌شود

بابلسر مجهز به سیستم پایش تصویری می‌شود

بابلسر- فرمانده انتظامی بابلسر، از تجهیز کل شهر بابلسر به سیستم پایش تصویری در صورت تأمین اعتبار از سوی شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس فتحعلی‌پور، عصر شنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا، با بیان اینکه ایران یک کشور قدرتمند در منطقه و در حال تبدیل به قدرت برتر در عرصه جهانی است، بر لزوم برخورداری از رشد و توسعه در همه زمینه‌ها از جمله امنیت تأکید کرد.

فرمانده انتظامی بابلسر با اشاره به اقدامات بسیار در عرصه پیشگیری انتظامی و گشت‌زنی، خواستار همکاری تمام مسئولان سطح شهرستان در جهت ارتقا امنیت در سطح شهرستان شد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما حفظ امنیت عمومی و اخلاقی است، عنوان کرد: در حوزه امنیت اخلاقی طرح‌های مختلفی اجرا کردیم اما تعداد واحدهای فعال ما در این حوزه بسیار کم و به دنبال افزایش این واحدها هستیم.

فتحعلی‌پور جلوگیری از تهاجم فرهنگی را از مهم‌ترین وظایف واحدهای امنیت اخلاقی برشمرد و افزود: با اقدامات انجام شده در حال حاضر وضعیت بازداشتگاه‌ها و اماکن نظامی بسیار مطلوب است.

وی با بیان اینکه بابلسر شهری توریستی وگردش‌پذیر است، گفت: در بعضی مواقع مردم انتظاراتی از پلیس دارند که به‌هیچ وجه در حیطه کاری آنها نیست.

این مسئول تصریح کرد: برای ساماندهی وضعیت ناهنجار برخی از مسافران طرح‌هایی از سوی نیروی انتظامی ارائه شد که تا کنون اجرایی نشده است و درصدد اجرایی کردن آن هستیم.

فتحعلی‌پور با بیان اینکه به دنبال نصب پایش تصویری در سطح شهرستان هستیم، اظهار کرد: در صورت تخصیص اعتبارات از سوی شهرداری، کل شهر مجهز به سیستم پایش تصویری می‌شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد امنیت بیشتر نیز از تمام پلاژداران سطح شهرستان خواستیم تا با ما همکاری لازم را داشته باشند تا فضای امنی برای مسافران و شهروندان ایجاد کنیم.

فرمانده انتظامی بابلسر خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش کشفیات تریاک، ۱۲۵ درصد افزایش کشفیات قاچاق کالا مثل سیگار، ۱۵۵ درصد افزایش کشفیات سلاح و مهمات و ۱۴۲ درصد افزایش کشفیات در بحث سرقت گزارش شد .

فتحعلی‌پور از افزایش ۵۷ درصد فوتی برون‌شهری (پلیس راه بابلسر)، پنج درصد کاهش جرحی و ۱۳۳ درصد افزایش خسارت در پلیس راه خبر داد و افزود: در پلیس راهور درون‌شهری ۳۳ درصد کاهش فوتی، ۵۰ درصد کاهش جرحی و ۱۰۰ درصد افزایش خسارتی گزارش شده است.

وی ۲۲ درصد افزایش دستگیری سارقان و مجموعاً سه درصد کاهش کشفیات مواد مخدر در ۶ ماه نخست امسال را از دیگر اقدامات پلیس بابلسر دانست.

کد مطلب 4107009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها