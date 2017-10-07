به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس فتحعلی‌پور، عصر شنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا، با بیان اینکه ایران یک کشور قدرتمند در منطقه و در حال تبدیل به قدرت برتر در عرصه جهانی است، بر لزوم برخورداری از رشد و توسعه در همه زمینه‌ها از جمله امنیت تأکید کرد.

فرمانده انتظامی بابلسر با اشاره به اقدامات بسیار در عرصه پیشگیری انتظامی و گشت‌زنی، خواستار همکاری تمام مسئولان سطح شهرستان در جهت ارتقا امنیت در سطح شهرستان شد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما حفظ امنیت عمومی و اخلاقی است، عنوان کرد: در حوزه امنیت اخلاقی طرح‌های مختلفی اجرا کردیم اما تعداد واحدهای فعال ما در این حوزه بسیار کم و به دنبال افزایش این واحدها هستیم.

فتحعلی‌پور جلوگیری از تهاجم فرهنگی را از مهم‌ترین وظایف واحدهای امنیت اخلاقی برشمرد و افزود: با اقدامات انجام شده در حال حاضر وضعیت بازداشتگاه‌ها و اماکن نظامی بسیار مطلوب است.

وی با بیان اینکه بابلسر شهری توریستی وگردش‌پذیر است، گفت: در بعضی مواقع مردم انتظاراتی از پلیس دارند که به‌هیچ وجه در حیطه کاری آنها نیست.

این مسئول تصریح کرد: برای ساماندهی وضعیت ناهنجار برخی از مسافران طرح‌هایی از سوی نیروی انتظامی ارائه شد که تا کنون اجرایی نشده است و درصدد اجرایی کردن آن هستیم.

فتحعلی‌پور با بیان اینکه به دنبال نصب پایش تصویری در سطح شهرستان هستیم، اظهار کرد: در صورت تخصیص اعتبارات از سوی شهرداری، کل شهر مجهز به سیستم پایش تصویری می‌شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد امنیت بیشتر نیز از تمام پلاژداران سطح شهرستان خواستیم تا با ما همکاری لازم را داشته باشند تا فضای امنی برای مسافران و شهروندان ایجاد کنیم.

فرمانده انتظامی بابلسر خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش کشفیات تریاک، ۱۲۵ درصد افزایش کشفیات قاچاق کالا مثل سیگار، ۱۵۵ درصد افزایش کشفیات سلاح و مهمات و ۱۴۲ درصد افزایش کشفیات در بحث سرقت گزارش شد .

فتحعلی‌پور از افزایش ۵۷ درصد فوتی برون‌شهری (پلیس راه بابلسر)، پنج درصد کاهش جرحی و ۱۳۳ درصد افزایش خسارت در پلیس راه خبر داد و افزود: در پلیس راهور درون‌شهری ۳۳ درصد کاهش فوتی، ۵۰ درصد کاهش جرحی و ۱۰۰ درصد افزایش خسارتی گزارش شده است.

وی ۲۲ درصد افزایش دستگیری سارقان و مجموعاً سه درصد کاهش کشفیات مواد مخدر در ۶ ماه نخست امسال را از دیگر اقدامات پلیس بابلسر دانست.