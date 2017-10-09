به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان اظهارکرد: پس از اینکه در مرزهای شرقی کشور انسدادهایی ایجاد شد، ترانزیت مواد مخدر از راه دریا افزایش یافته و خوزستان را در مسیر قرار داده و در نتیجه آسیب پذیری استان افزایش یافته است. اگر با روش های سنتی با این موضوع مقابله کنیم آسیبی که در طول چهار تا پنج سال آینده متحمل خواهیم شد جدی خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس نقشه ای که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده، استان خوزستان در زمینه مواد مخدر به طور جدی در معرض خطر است چرا که مسیر ترانزیت عوض شده است.

شریعتی در مورد افزایش آسیب پذیری خوزستان با انسداد مرزها در شرق کشور و ترانزیت مواد مخدر از مرزهای آبی هشدار داد و عنوان کرد: لازم است اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اجرایی برنامه های متناسب و پایدار برای مقابله با مواد مخدر تدوین کنند و شاخص های کیفی و کمی از جنبه های مختلف رصد شود.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان بیان کرد: با توجه به وضعیت استان باید نقشه راه مدونی طراحی شود و لازم است اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اجرایی برنامه های متناسب و پایدار برای مقابله تدوین کنند و شاخص های کیفی و کمی از جنبه های مختلف رصد شود؛ همچنین برای موضوع اشتغال افرادی که مصرف مواد مخدر را ترک می کنند باید برنامه ریزی شود.

استاندار خوزستان در خصوص افزایش کشفیات عمده مواده مخدر در استان اظهار کرد: اینکه کشفیات عمده افزایش داشته، نشاندهنده این است که ورودی های عمده هم افزایش داشته و ممکن است بخش زیادی از محموله ها را کشف نکرده باشیم.

شریعتی یادآور شد: از تجربیات موفق در سطح کشور هم می توان استفاده و الگوبرداری کرد و در امر مبارزه با مواد مخدر نباید دچار روزمرگی شویم.