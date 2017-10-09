آفت به جان ۲۰۷ هکتار از باغات گردو خراسان جنوبی افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۲۰۷ هکتار از باغات گردو استان درگیر با آفت شده اند که پروانه فری یا کرم خراط اغلب این آفت ها را شامل می شود.

وی با اشاره به شدت آلودگی در باغات، بیان کرد: این میزان بسته به شرایط اقلیمی منطقه شدت آلودگی از ۵ تا ۷۰ درصد متغییر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: شهرستان های قاین، سرایان و فردوس بیشترین حجم خسارات این آفت را متحمل شده اند.

ولی پور مطلق آفت درخت گردو حشره کامل پروانه ای با بالهای سفید با لک های گرد متمایل به آبی و لاروهای زرد رنگ با تعداد زیادی نقاط سیاه است، عنوان داشت: رعایت اصول زراعی مانند هرس و سوزاندن شاخه های خشک و آلوده از شدت خسارت های بعدی می کاهد.

وی همچنین، آبیاری مناسب و اعمال مدیریت تغذیه باغات، نصب تله های فرمونی و تله های نوری در باغات، استفاده از خمیر سمی یا مفتول سیمی در دالان های فعال آفت جت نابودی لارو آفت را از جمله راه های دیگر کاهش جمعیت این آفت عنوان کرد.

اجرای طرح خرید لارو و حشرات کامل از باغداران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین به برنامه جهاد کشاورزی برای اتحاد کشاورزان به منظور مبارزه با این آفت اشاره کرد و افزود: بر اساس قوانین سازمان حفظ نباتات این آفت جزء آفات خصوصی بوده و رسالت این سازمان هدایت کشاورزان و ارائه توصیه های فنی به ایشان است.

ولی پور مطلق ادامه داد: با این وجود تاکنون اقداماتی از جمله بازدید مسئولین کشوری از مناطق آلوده استان و در خواست اعتبار از محل مدیریت بحران برای مبارزه در قالب طرح مدون ارسال شده، روش های پیش آگاهی در خصوص وضعیت آفات با نصب فرمون های جنسی در باغات، اجرای طرح خرید لارو و حشرات کامل از باغداران و اجرای طرح های هرس و انهدام شاخه های آلوده در مناطق انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته از محل اعتبارات خشکسالی، مبالغی برای مبارزه با آفت برای استان تخصیص داده شده است، بیان داشت: در حال حاضر نیز پیگیری جهت تخصیص اعتبار خاص برای کنترل این آفت در حال انجام است.