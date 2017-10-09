ارائه راهکارهای نتیجه بخش برای رونق صنعت و تولید استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفری امروز دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه که در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، گفت: استان کرمانشاه مرکز ثقل جغرافیایی و ایتراتژیک غرب کشور به شمار می رود.

وی افزود: به لحاظ همسایگی با کشور عراق در این استان فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر در استان کرمانشاه حدود ۱۶ شهرک و ۵ ناحیه صنعتی وجود دارد.

وی افزود: در این راستا تعداد ۸۴۴ فقره قرارداد بهره برداری با سرمایه گذاران منعقد شده که در طی این قراردادها تعداد۳۶۸ واحد به بهره برداری رسیده است.

صفری، تعداد واحدهای فعال در استان را ۲۲۹ واحد عنوان کرد و گفت: انتظار داریم در نتیجه این جلسات و با همکاری سرمایه گذاران و افراد با استعداد بومی راهکارهای مناسبی برای به نتیجه رسیدن تولید و صنعت در این استان ارائه شود.