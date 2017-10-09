به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اهرابی اظهار کرد: مردم نیکوکار خراسان شمالی در نیمه نخست امسال ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به محرومان کمیته امداد کمک کردند.

اهرابی بابیان اینکه کمیته امداد خراسان شمالی نسبت به برنامه‌های هدف‌گذاری شده در طول ۶ ماه نخست امسال، ۱۲۰ درصد جلوتر است، افزود: برنامه کلی این نهاد در سال ۹۶ در حوزه جلب مشارکت مردمی ۴۳ میلیارد تومان هدف‌گذاری که البته جمع‌بندی عملکرد شهرستان‌ها نشان می‌دهد که از این مرز عبور خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه این کمک‌ها صرف توانمندسازی نیازمندان در حوزه‌های مختلف ازجمله امور فرهنگی، اشتغال، ازدواج و خرید جهیزیه، درمان بیماران صعب‌العلاج و تهیه مسکن می‌شود، تصریح کرد: از مجموع کمک‌های مردمی در سال ۹۶، ۱۶ میلیارد تومان آن در قالب طرح‌های کمیته امداد همچون صدقات، زکات، جشن‌های ملی و مذهبی، طرح محسنین و اکرام ایتام به محرومان کمک شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اضافه کرد: همچنین ۱۰ میلیارد تومان از طریق ۷۰ مراکز نیکوکاری استان به دست نیازمندان رسیده است.

اهرابی گفت: ازلحاظ حجم کمک‌ها، شهرستان بجنورد بالاترین رتبه را در میان سایر شهرستان‌ها به خود اختصاص داده‌ و ازنظر سرانه مشارکت‌های مردم، مانه سملقان، شیروان، اسفراین بیشترین رشد را داشته‌اند.