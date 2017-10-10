«آوانتاژ» نماینده سینمای ایران در فستیوال لایپزیک آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند سینمایی «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی آبان عسکری و محمد کارت پس از موفقیت در جشنواره های داخلی، در اولین حضور خارجی خود به شصتمین دوره فستیوال «لایپزیک» آلمان راه یافت.
جشنواره جهانی فیلمهای مستند «لایپزیگ» بزرگترین جشنواره آلمان و یکی از مهم ترین و قدیمیترین فستیوالهای بین المللی مستندهای هنری دنیا با درجه کیفی الف به شمار می رود که شصتمین دوره آن سیام اکتبر تا پنجم نوامبر ۲۰۱۷ در شهر لایپزیک آلمان برگزار خواهدشد و عوامل این فیلم مستند سینمایی برای حضور در این فستیوال دعوت شدهاند.
مدیریت پخش بینالمللی «آوانتاژ» را علیرضا شاهرخی در اداره کل تامین برنامه و رسانه بین الملل سیما برعهده دارد و این فیلم محصول شبکه مستند سیما است.
از عوامل اصلی فیلم میتوان به جواد رزاقیزاده فیلمبردار، اسماعیل علیزاده تدوینگر، صبا ندایی آهنگساز، مهدی کارت صدابردار، آرش قاسمی صداگذار، امین مختاری و مهرداد خانی دستیار کارگردان، حمیدرضا فطورهچیان و سیندخت رحمیان کالریست، احسان رضازاده طراح گرافیک، حسن شرف الدین مترجم، رضا تاریوردی زیرنویس اشاره کرد.
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