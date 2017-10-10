بازگشت «گستره شریعت» پس از دو دهه/ پخش اولین قسمت از ۲۰ مهر

پرویز فارسیجانی، استاد دانشگاه، تهیه کننده ارشد سازمان صدا و سیما و عضو شورای راهبردی شبکه ۴ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اگر خاطر مخاطبان فرهیخته باشد حدود ۲۰ سال پیش برنامه گستره شریعت با حضور اندیشمندان مطرح و مشهور کشور در حوزه های معرفتی، کلامی و فرهنگی تولید و پخش می شد. بعد از آن، دوباره از ما خواسته شد تا سری دوم آن برنامه را تولید کنیم که فرصت نشد تا اینکه به امید خدا این فرصت فراهم شد.

وی افزود: این مجموعه برنامه به صورت میزگرد و با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه در موضوعات روز، مسائل فلسفی، معرفتی، کلامی، عرفانی، فرهنگی و هنری در ۵۲ قسمت ۶۰ دقیقه ای در حال تهیه است که تعدادی از آن آماده پخش شده است و اولین قسمت آن از پنج شنبه ۲۰ مهر ماه از شبکه ۴ سیما پخش می شود.



فارسیجانی در مورد زمان پخش این برنامه گفت: ساعت پخش هنوز دقیق مشخص نشده است ولی حتماً در ساعات شب خواهد بود. قولی که به ما داده اند این است که ساعت ۷ یا ۸ شب باشد.

وی افزود: این برنامه توسط گروه فرهنگ و اندیشه شبکه ۴ سیما تهیه شده و تهیه کنندگی آن با خودم بوده است و اولین قسمت آن هم درباره علوم انسانی اسلامی است. در برنامه اول کارشناسانی مانند دکتر گلشنی، دکتر خسروپناه و دکتر زیباکلام حضور دارند.

تهیه کننده برنامه گستره شریعت گفت: این برنامه موضوعات متعددی را در بر می گیرد و اجرای کارشناسی آن هم به عهده دکتر قاسم پورحسن است که زحمت کارشناسی و گفتگو با اساتید را ایشان انجام می دهند و پژوهشگر این برنامه نیز ایشان می باشند. کار به صورت تیمی و با سختی ها و مشکلات مختلفی دنبال می شود، اما سعی کرده ایم برنامه به صورت چالشی و به صورت تضارب دیدگاه باشد و برای همین امر مانند سری قبل برنامه است ولی از جهت فضای بصری، دکور و شکل ظاهری میزگرد کاملا متفاوت است و سعی شده تا جذابیت خاصی برای مخاطب به همراه داشته باشد.



وی اظهار داشت: ازجهت تنوع کارشناسان سعی کرده ایم بی پرده و صریح خارج از عرف برنامه های گفتگویی به صورت کاملا حرفه ای و علمی ورود کنیم و به نوعی از برخی خط قرمزها که برخی برنامه‌های تلویزیون دارند، عبور کنیم.

فارسیجانی در پایان سخنانش گفت: چون مخاطبان شبکه ۴ فرهیختگان هستند سطح برنامه ها در رتبه دانشگاهیان و اساتید است و از این جهت خوشحال می شویم هم مردم و هم اساتید، ما را از نقطه نظرات شان درباره این برنامه آگاه کنند تا بتوانیم در قسمتهای بعدی از آنها استفاده کنیم.