به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منصورینسب صبح سهشنبه در نشست صمیمی اساتید دانشکدههای فنی و حرفهای استان بوشهر با مهم برشمردن مقوله کارآفرینی، دانشگاه فنی و حرفهای را دانشگاهی متفاوت با دانشگاههای دیگر برشمرد.
وی اظهار داشت: در این راستا مقوله ارزیابی دانشجویان فنی و حرفهای باید متمایز از دیگر دانشگاهها باشد. دانشجویی که مهارت دارد ممکن است در بعضی دروس نظری ضعیف باشد که این مهم با تغییر سیستم نمرهدهی باید اصلاح شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای امام خامنهای بوشهر با اشاره به برنامههای کلان دانشگاه، خاطرنشان کرد: اساتید افرادی هستند که میتوانند مرکز نوآوری را رونق بیش از پیش دهند.
وی با اشاره به وجود مرکز نوآوری در دانشکده بیان داشت: از این مرکز تاکنون تیمهای نوآوری وارد عرصه کارآفرینی شدهاند. از اساتید میخواهیم تا در راستای توسعه کارآفرینی دانشجویان را به سمت مرکز نوآوری هدایت کنند.
رئیس دانشکده فنی و حرفهای امام خامنه ای بوشهر در ادامه به نقش پژوهش در ارتقاء کارآفرینی اشاره داشت و از برگزاری دوره ضمن خدمت و جلسات پژوهشی خبر داد.
برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات پوشاک
رئیس دانشکده دخترانه الزهرا بوشهر نیز در این نشست با اشاره به همزمانی محرم و آغاز سال تحصیلی، این امر را ارتباطی معنوی برای مدرسان و اساتید برشمرد.
بیات با مهم برشمردن مقوله کارآفرینی، از انعقاد تفاهمنامه با اداره کل کار و تعاون استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به انعقاد این تفاهمنامه تیمهای نوآور از حمایتهای ویژهای برخوردار خواهند بود.
رئیس دانشکده دخترانه الزهرا بوشهر از برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات پوشاک خبر داد و اظهار داشت: از جمله برنامههای مهم برای کارآفرینی، ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات دانشگاه فنی و حرفهای استان است که این مهم بهزودی انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست اساتید و مدیران به تبادل نظر پیرامون دانشگاه فنی و حرفه ای پرداختند.
نظر شما