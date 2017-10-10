مناطق غرب و شمالغرب نقش ارزنده ای در صنعت برق کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصاحب ارجمند صبح سه شنبه در آیین آغاز بکار ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور در ارومیه نیروی انسانی فرهیخته و توانمند با بار علمی بالا را از نقاط قوت صنعت برق کشور دانست و اظهارداشت: بخش اعظمی از این نیروی انسانی فرهیخته در استانهای غرب و شمالغرب کشور متمرکز شده که نشان دهنده اهمیت ونقش ارزنده این مناطق در صنعت برق کشور است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی مناطق غرب و شمالغرب کشور عنوان کرد: بارش سنگین برف، آب و هوای سرد و کوهستانی شرایط را برای خدمات رسانی در بخش صنعت برق این مناطق سخت کرده اما مدیران عامل این مناطق با بهره گیری از نیروهای انسانی فرهیخته و کارشناسان خبره به خوبی توانسته اند به نحو احسن به مردم خدمت رسانی کنند.

عبدالصاحب از صنعت برق به عنوان حیاتی ترین و زیرساختی ترین کالای کشور نام برد و افزود: صنعت برق شامل مجموعه ای عظیم از نیروگاه های برق، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع برق، مشاوران، پیمانکاران و...است که سمفونی بزرگ و زیبایی برای برق رسانی کشور می نوازند.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو ادامه داد: اختلال در روند کار هر یک از این بخش ها که بزرگترین سیستم بهم پیوسته ساخت بشر در دنیاست موجب اختلال در سایر بخش ها می شود و مردم نیز براحتی این مشکل را لمس می کنند.

عبدالصاحب با بیان اینکه اداره کرد و برنامه ریزی صنعت برق به دلیل پیچیدگی و وسعت شرکت های زیرمجموعه اش کاری سخت و طاقت فرساست اضافه کرد: جریان بزرگ علم و فناوری که صنعت برق با مرزهای این دانش سر و کار دارد به همراه جریان مالی و اقتصادی ایجاب می کند فعالیت ها در هر سطحی به نحو احسن و با تکیه بر مدل علمی و تخصصی انجام گیرد.

مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو با تاکید بر اینکه اگر در وزارت نیرو سیاست گذاری ها درست انجام گیرد و در سطح کلان کشور شرکت های توانیر راهبردهای این سیاست گذاری را درست پیاده سازی کنند شاهد سیستمی موفق در صنعت برق خواهیم بود گفت: شرکت های توزیع برق که حلقه آخر و تکمیل کننده این صنعت هستند نیز اگر راهبردها را عملیاتی و به نحو احسن تدوین و پیاده سازی کنند صنعتی موفق خواهیم داشت.

عبدالصاحب اضافه کرد: در حال حاضر چالشها و مشکلات بزرگی در صنعت برق داریم اما نقاط قوتی زیادی از جمله نیروی انسانی فرهیخته نیز هست که با تکیه بر این نقاط قوت می توان چالش ها را به راحتی پشت سرگذاشت.

وی قرار گرفتن در رتبه ۱۴ صنعت برق کشورمان در دنیا را از دیگر نقاط قوت صنعت برق برشمرد و گفت: این امر افتخار بزرگی که امیدواریم با ارتقای شاخص ها شاهد افزایش جایگاه کشورمان در سالهای آینده باشیم.