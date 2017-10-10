شرکت های توزیع نیروق برق به روشهای کارآمد تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نجات الله علی نژاد صبح سه شنبه در آیین آغازبکار ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب به چالش های شرکت توزیع برق اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین چالش صنعت برق به ویژه در حوزه بهره برداری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، برون سپاری خدمات برق، کاهش تلفات انرژی بخش توزیع و تامین برق مطمئن برای مشترکان است برای این منظور باید شرکتهای توزیع به روش های کارآمد تجهیز شوند.

علی نژاد، اظهار داشت: ۱۲۸ کارگاه برای نشست ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور، پیشنهاد شده بود که با هماهنگی دفتر نظارت بر توزیع و معاونان بهره برداری به دلیل محدودیت زمانی که داشتیم، ۱۵ کارگاه شفاهی و ۱۵ کارگاه به صورت چاپ و پوستر برای ارائه در این نشست انتخاب شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: این کارگاه توسط شرکت توانیر، شرکت های توزیع نیروی برق استانهای گیلان، آذربایجان غربی، لرستان، همدان، آذربایجان شرقی، کردستان، ایلام، تبریز، قزوین، کرمانشاه و دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی، دانشگاه آزاد ارومیه و دانشگاه اردبیل ارائه شده اند.

علی نژاد با اشاره به محورهای این کارگاه ها، افزود: این کارگاه ها در هشت محور که مورد تاید شرکت توانیر است، ارائه شده که شامل افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان در شرکتهای توزیع برق ، مدیریت دارایی و تعمیرات پیشگیرانه، برون سپاری خدمات و بهره برداری، راهبردار و دیسپاچینگ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، کاهش تلفات و پیک زایی، ایمنی و الزامات بهره برداری، بستر مخابراتی و فن آوری اطلاعات و مدیریت داده ها است.

وی با بیان اینکه در این نشست ارتقای سطح کیفی کارگاه ها مد نظر بود، یادآور شد: در این راستا نیز سه داور برای ارزیابی این کارگاه ها انتخاب شده اند که پس از پایان نشست، از ۳۰ کارگاه موجود، سه کارگاه برتر که شفاهی ارائه شده اند و سه غرفه برتر مورد تجلیل قرار می گیرند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، اساس انتخاب کارگاه برتر را میانگین سه نمره که توسط سه داور تعیین می شد، عنوان کرد و گفت: در انتخاب غرفه های برتر نیز ۵۰ درصد امتیاز توسط بازدید کنندگان و ۵۰ درصد دیگر نیز توسط ارزیاب ها که از قبل مشخص شده اند، تعیین می شوند.

علی نژاد با بیان اینکه استقبال خوبی از ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب انجام گرفته است، گفت: ۳۰۰ مهمان خارج از استان و ۱۰۰ مهمان داخل استان در این نشست حضور دارند.

وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای برتر بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی بر با رویکرد مشارکت فعال شرکت توزیع، تولید و فعال شرکت برق و دانش بنیان خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه در ۳۷ غرفه دایر شده و در این راستا نیز ۳۵ مورد تقاضا برای حضور در این نمایشگاه بود که از این تعداد ۶ غرفه شامل غرفه شرکت توزیع و مابقی تولید کننده و تعمیر کنندگان این حوزه بودند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی وجه تمایز این نشست با پنج نشست که در دوره های گذشته برگزار شده بود را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: مشارکت فعالانه تمام شرکت های ۱۲ گانه، شرکت توانیر و استفاده از ظرفیت آذربایجان غربی در برنامه ها، نگاه ویژه به مدیریت بحران، حمایت ویژه معاون نظارت بر توزیع در رویکرد تجربه محور و تعمیم آن در کلیه شرکتهای توزیع، نگاه ویژه در به کارگیری فن آوری نوین شبکه توزیع، برنامه ریزی مستمر برای برگزاری هر چه بهتر این نشست وجه تمایز ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکت های توزیه برق غرب و شمالغرب با سایر نشست ها است.