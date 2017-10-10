صرف هزینه ۵ هزار میلیادی برای آموزش های فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروز آبادی در مراسم رونمایی از طرح ایران مهارت گفت: در آموزش های مهارتی در حوزه رسمی‌و غیر رسمی‌ حدود ۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود. و نظام‌ آموزش فنی و حرفه ای، سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع پتانسیل قابل توجهی در حوزه فنی و حرفه ای دارند.

قائم‌مقام وزیر کار بیان کرد: متاسفانه بهره وری لازم از صدور گواهینامه تا بهره گیری مهارت در حوزه اقتصاد کشور رضایت بخش نیست و با کسانی مواجه هستیم‌ که وارد بازار کار می شوند و در فضای بازار کار و رقابت دچار مشکل می‌شوند.

فیروز آبادی بیان کرد: باید در سطوح مختلف مداخله داشته باشیم و امروز نیز رونمایی از طرح و کتاب «ایران مهارت» یک گام موثر است‌. امیدواریم ظرف سه سال آینده مهارت آموزی را به صورت اجباری در مدارس داشته باشیم.

وی گفت: باید محیط شناخت واقعی از فضای کار برای دانش آموزان داشته باشیم. تا ۱۵ سال پیش در کشور های توسعه یافته ۲۱ تا ۲۴ درصد در بخش تولید بودند الان به ۱۱ درصد رسیده اند و به بخش خدمات انتقال یافته اند.

قائم مقام وزیر کار بیان کرد: بحث جدید در خدمات مطرح است. بازار رقابتی شده است و تنوع و نوآوری زیاد است. دانش آموز باید محیط و نیازهای جامعه را بشناسد و بتواند تولید کالا و خدمت جدید کند.

فیروز آبادی بیان کرد: در نظام‌ آموزشی سنتی تنها دانش آموزان را با علم‌آشنا می کنیم. انتقال ناقص دانش و تجربه از طریق چهارچوب نمادین که گفتار و نوشتار است کفایت نمی کند و نیاز به ارائه آموزش عملی داریم.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم در نظام‌آموزشی، فضای واقعی را در فضای مجازی ارائه دهیم بسیار کار بزرگی را انجام داده ایم. در این رابطه، صحبت های اولیه نیز با وزیر آموزش و پرورش شده است. باید زندگی کردن در جامعه رقابتی را نیز یاد دهیم. روش های جدید و نوآوری را یاد بدهیم.

وی بیان کرد: بالاترین نرخ بیکاری در نظام رسمی‌کشور مربوط بع فارغ التحصیلان است. این نرخ در فارغ التحصیلان دختر بیشتر است.